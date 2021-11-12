Відбір на ЧС-2022: результати всіх матчів 12 листопада, положення команд

Італія та Швейцарія зіграли внічию, Англія і Польща здобули розгромні перемоги

12 листопада відбулися чергові матчі європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2022 в Катарі. Результати матчів Група C Італія - Швейцарія - 1:1 Північна Ірландія - Литва - 1:0 Положення команд: Італія - 15 очок (7 ігор), Швейцарія - 15 (7), Північна Ірландія - 8 (7), Болгарія - 8 (7), Литва - 3 (8) Група F Австрія - Ізраїль - 4:2 Данія - Фарерські острови - 3:1 Молдова - Шотландія - 0:2 Положення команд: Данія - 27 очок (9 ігор), Шотландія - 20 (9), Ізраїль - 13 (9), Австрія - 13 (9), Фарерські острови - 4 (9), Молдова - 1 (9) Група I Андорра - Польща - 1:4 Англія - Албанія - 5:0 Угорщина - Сан-Марино - 4:0 Положення команд: Англія - 23 (9), Польща - 20 (9), Албанія - 15 (9), Угорщина - 14 (9), Андорра - 6 (9), Сан-Марино - 0 (9) Читайте такожВідбір на ЧС-2022: результати всіх матчів 11 листопада, положення команд Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.

Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на основі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали і фінали).

ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня.

Збірна України потрапила до групи з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном. У семи матчах українці набрали 9 очок і займають друге місце в групі. Автор: Антон Дудар

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter