Форвард міланського "Інтера" та збірної Боснії і Герцеговини Едін Джеко ризикує пропустити поєдинок кваліфікації ЧС-2022 проти збірної України.
Про це повідомляє Klix.
Нападник зазнав травми у матчі чемпіонату Італії між "Інтером" та "Міланом" та покинув поле на 76-й хвилині гри.
Джеко приїхав до табору національної команди, де МРТ підтвердила пошкодження м'язів задньої поверхні стегна. Едін не тренується поки що, а проходить курс фізіотерапії. Його участь в матчі проти України під питанням.
Зазначимо, що Джеко є рекордсменом збірної Боснії і Герцеговини за кількістю проведених поєдинків (118) та за кількістю забитих м'ячів (60).
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Боснія і Герцеговина - Україна: перед матчем
- Гра розпочнеться 16-го листопада о 21:45 в боснійському місті Зеніца.
- У Львові команди в жовтні розписали нічию.
Після семи поєдинків Україна посідає у своїй відбірковій групі друге місце, набравши 9 очок. Проте у головних конкурентів є матч в запасі.
11 листопада Україна вдома проведе спаринг проти Болгарії, а 13 листопада Боснія й Герцеговина зіграє у відборі ЧС-2022 проти Фінляндії.