Едін Джеко зазнав пошкодження.

Форвард міланського "Інтера" та збірної Боснії і Герцеговини Едін Джеко ризикує пропустити поєдинок кваліфікації ЧС-2022 проти збірної України.

Про це повідомляє Klix.

Нападник зазнав травми у матчі чемпіонату Італії між "Інтером" та "Міланом" та покинув поле на 76-й хвилині гри.

Джеко приїхав до табору національної команди, де МРТ підтвердила пошкодження м'язів задньої поверхні стегна. Едін не тренується поки що, а проходить курс фізіотерапії. Його участь в матчі проти України під питанням.

Зазначимо, що Джеко є рекордсменом збірної Боснії і Герцеговини за кількістю проведених поєдинків (118) та за кількістю забитих м'ячів (60).

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Боснія і Герцеговина - Україна: перед матчем

Гра розпочнеться 16-го листопада о 21:45 в боснійському місті Зеніца.

У Львові команди в жовтні розписали нічию.

Після семи поєдинків Україна посідає у своїй відбірковій групі друге місце, набравши 9 очок. Проте у головних конкурентів є матч в запасі.

11 листопада Україна вдома проведе спаринг проти Болгарії, а 13 листопада Боснія й Герцеговина зіграє у відборі ЧС-2022 проти Фінляндії.

Автор: Артем Будрін