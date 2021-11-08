Команди з топ-четвірки чемпіонату Італії поділили очки.

В рамках 12-го туру чемпіонату Італії зустрічалися "Мілан" та "Інтер". Дербі завершилося внічию.

Вже на 11-й хвилині Хакан Чалханоглу вивів "Інтер" вперед, реалізувавши пенальті. Але через шість хвилин Стефан де Врей відправив м'яч у власні ворота.

У першому таймі "Інтер" отримав право на ще один удар з одинадцятиметрової позначки, але Лаутаро Мартінес не зумів переграти голкіпера.

"Мілан" - "Інтер" - 1:1

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Голи: Де Врей (автогол), 17 - Чалханоглу (з пенальті), 11

"Мілан": Тетерушану, Калабрія, К'єр, Томорі, Балло-Туре (Калулу, 46), Тоналі (Беннасер, 71), Кессьє, Діас (Салемакерс, 59), Круніч, Леао (Ребіч, 59), Ібрагімович

"Інтер": Ханданович, Дарміан (Думфріс, 75), Шкріняр, Де Врей, Бастоні (Дімарко, 83), Перішич, Брозович, Барелла (Відаль, 67), Чалханоглу, Джеко (Корреа, 75), Лаутаро (Санчес, 83)

Відеоогляд матчу

Чемпіонат Італії: положення команд

"Мілан", у якого в активі 32 очки, ділить перше-друге місця з "Наполі". Відзначимо, що "Мілан" вперше в історії зумів набрати 32 очки за підсумками 12 турів Серії А.

"Інтер" набрав 25 очок і розташовується в таблиці на третьому місці.

Автор: Антон Дудар