Наставник боснійців Івайло Петєв готовий надати ігрову практику резервістам.

Керманич збірної Боснії та Герцеговини Івайло Петєв розповів, що його підопічні прагнуть зупинити українську збірну у поєдинку відбору ЧС-2022.

46-річного фахівця цитує Футбольний союз Боснії і Герцеговини.

"Завтра у нас остання гра відбіркового циклу, її потрібно завершити перемогою. Найважливіше - боротися та показати бажання перемогти. Ми повинні продемонструвати на полі набагато більше, ніж ми показали у грі з Фінляндією. Точно зараз не скажу, але, ймовірно, низка гравців, які отримували менше ігрової практики, завтра вийдуть в основі", - сказав Петєв.

"Ми маємо проаналізувати помилки і гарно зіграти. Потрібно продовжувати працювати, щоб гравці набиралися досвіду", - додав тренер.

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Боснія і Герцеговина - Україна: перед матчем

Автор: Артем Будрін