Керманич збірної Боснії та Герцеговини Івайло Петєв розповів, що його підопічні прагнуть зупинити українську збірну у поєдинку відбору ЧС-2022.
46-річного фахівця цитує Футбольний союз Боснії і Герцеговини.
"Завтра у нас остання гра відбіркового циклу, її потрібно завершити перемогою. Найважливіше - боротися та показати бажання перемогти. Ми повинні продемонструвати на полі набагато більше, ніж ми показали у грі з Фінляндією. Точно зараз не скажу, але, ймовірно, низка гравців, які отримували менше ігрової практики, завтра вийдуть в основі", - сказав Петєв.
"Ми маємо проаналізувати помилки і гарно зіграти. Потрібно продовжувати працювати, щоб гравці набиралися досвіду", - додав тренер.
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Боснія і Герцеговина - Україна: перед матчем
- Гра розпочнеться 16-го листопада о 21:45 в боснійському місті Зеніца.
- У Львові команди в жовтні розписали нічию. Це буде друга особиста зустріч збірних.
Після семи поєдинків Україна посідає у своїй відбірковій групі третє місце, набравши 9 очок. У Фінляндії після аналогічної кількості матчів - 11 очок. У боснійців - 7 балів і вони втратили навіть математичні шанси на вихід на чемпіонат світу, адже сенсаційно поступилися фінам.
Боснійці мають кадрові втрати перед матчем з Україною.
Обслужить поєдинок один з найкращих арбітрів світу.
Раніше УНІАН повідомляв про можливі варіанти, які дозволять Україні зайняти другу сходинку в групі і вийти в плей-оф.