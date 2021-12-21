Джанлука Ді Марціо розповів цікаві деталі про Руслана Малиновського.

Відомий італійський журналіст та інсайдер Джанлука Ді Марціо розповів про інтерес "Інтера" до Руслана Малиновського.

Про це стало відомо з сюжету, який підготував Ютуб-канал pressing.

- Правда, що Малиновський минулого року міг перейти в "Інтер"?

- Так, щось таке було, але нічого конкретного. Він гравець, який підходить "Інтеру". Вони стежать за футболістами такого стилю. Скаути "Інтера" завжди є на матчах "Аталанти", тому що це відмінна команда з молодими талановитими футболістами. Але не думаю, що вони робили офіційну пропозицію.

"Знаю, що спортивний директор "Інтера" дуже любить Малиновського. Йому подобається гра Руслана. Але переговори далеко не зайшли. Вони не домовилися з "Аталантою". Знаю, що Гасперіні подобається Малиновський, дуже сильно", - додав Ді Марціо.

Також журналіст порівняв гравця збірної України з росіянином Олексієм Міранчуком, який теж виступає за "Аталанту".

"Руслан, на відміну від Олексія Міранчука, має інший підхід до італійського футболу. Наприклад, Міранчук завжди у своїх проблемах, багато хвилюється і не може показати свій талант. Коли Малиновський грає, він - один з найкращих гравців "Аталанти". Не здивуюся, якщо Гасперіні і правда не хоче продавати Малиновського", - сказав Ді Марціо.

Руслан Малиновський: кар'єра в "Аталанті"