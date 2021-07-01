Олександр Усик / фото REUTERS
Екс-чемпіон світу Олександр Усик звернувся до англійців перед матчем Україна - Англія на Євро-2020.
Усик записав відеозвернення, яке з'явилося на сторінці LOMUS в Facebook.
На відео Усик сказав англійською:
"Вибач, Англія, Україна переможе. Україна - чемпіон!".
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Україна - Англія: перед матчем
- Матч Україна - Англія пройде 3 липня на "Стадіо Олімпіко". Початок - о 22.00.
- Збірна України вийшла в плей-офф Євро-2020 з третього місця в групі з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією. В 1/8 фіналу Україна в овертаймі вирвала перемогу у Швеції.
- Збірна Англії набрала 7 очок в групі з Хорватією, Чехією і Шотландією, забивши всього 2 голи. У першому раунді плей-офф англійці вибили з боротьби збірну Німеччини. Англійці ще не пропускали на Євро.
- Досі англійці проводили всі матчі на рідному "Уемблі", але тепер їм вперше доведеться зіграти за межами Великобританії.
- Збірна України провела проти Англії 7 матчів (1 перемога, 2 нічиї та 4 поразки). Найбільш пам'ятним був скандальний поєдинок на Євро-2012 з незарахованим голом Марко Девіча, в якому "жовто-сині" програли з рахунком 0:1. А попередні зустрічі команд відбулися у відборі на ЧС-2014, обидві завершилися внічию - 1:1 і 0:0.
- Збірна України вперше в історії зіграє у чвертьфіналі чемпіонату Європи.
- Вже відомо, хто судитиме матч Україна - Англія.
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