"Вибач, Англія, але Україна переможе": Усик звернувся до англійців перед матчем Євро-2020 (відео)

Боксер Олександр Усик підтримав нашу збірну.

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