Олександр Зінченко отримав одну з найгірших оцінок у складі "Арсеналу".

У середу, 1 листопада, відбувся поєдинок 1/8 фіналу Кубка англійської ліги, в якому "Вест Хем" приймав "Арсенал".

Гра проходила на "Олімпійському" стадіоні в Лондоні і завершилася впевненою перемогою "молотобійців".

Підопічні Мікеля Артети до 60-ї хвилини програвали з рахунком 0:3. У складі "Вест Хема" голи забивали Мохаммед Кудус і Джаррод Боуен. Ще один м'яч відправив у свої ворота захисник "канонірів" Бен Уайт.

"Арсенал" зумів відповісти на це лише "голом престижу" - на 90+6-й хвилині відзначився півзахисник Мартін Едегор.

"Вест Хем" - "Арсенал" - 3:1

Голи: Уайт, 16, автогол, Кудус, 50, Боуен, 60 - Едегор, 90+6

"Вест Хем": Фабіанскі, Цоуфал, Мавропанос, Агерд, Емерсон, Соучек, Альварес, Кудус (Керер, 89), Бенрахма (Уорд-Праус, 81), Пакета, Боуен

"Арсенал": Рамсдейл, Уайт, Ківіор, Габріел, Зінченко (Томіясу, 57), Вієйра, Жоржиньо (Райс, 57), Хаверц, Нелсон (Сака, 66), Нкетіа (Едегор, 80), Троссард (Мартінеллі, 66)

Огляд матчу:

Зазначимо, що український захисник "Арсенала" Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі "канонірів" і провів на полі 57 хвилин, після чого був замінений на Такехіро Томіясу.

Статистичний портал WhoScored поставив українцю 6,1 бала за цю гру. Це одна з найгірших оцінок в "Арсеналі". Нижче бали тільки у Едді Нкетіа (5,8), Аарона Рамсдейла (5,6) і Бена Уайта (5,5).

Додамо, що свій наступний матч "Арсенал" зіграє 4 листопада. В рамках 11-го туру АПЛ "каноніри" зустрінуться з "Ньюкаслом".

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