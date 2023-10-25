Олександр Зінченко просидів всю гру на лавці запасних.

У вівторок, 24 жовтня, в рамках третього туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА "Севілья" приймала лондонський "Арсенал".

Зустріч команд проходила на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" і завершилася перемогою "канонірів".

Підопічні Мікеля Артети відкрили рахунок в кінцівці першого тайму - на 45+4-й хвилині з передачі Габріела Жезуса забив Габріел Мартінеллі. На 53-й хвилині Габріел Жезус подвоїв перевагу "Арсеналу". Через п'ять хвилин "Севільї" вдалося відіграти один м'яч - відзначився Неманья Гудель. Більше голів у цій грі команди не забивали.

Відео дня

"Севілья" - "Арсенал" - 1:2

Голи: Гудель, 58 - Мартінеллі, 45+4, Жезус, 53

"Севілья": Нюланд, Навас (Санчес, 79), Рамос, Гудель, Акунья, Соу (Діас, 57), Сумаре, Ракітіч, Лукебакіо (Ламела, 57), Ен-Несірі, Окампос

"Арсенал": Рая, Уайт, Саліба, Габріел, Томіясу, Едегор (Хаверц, 73), Жоржиньо, Райс, Сака (Троссард, 81), Жезус (Нкетіа, 81), Мартінеллі (Ківіор, 90+1)

Попередження: Діас (67), Ламела (76) - Жоржиньо (68)

Огляд матчу:

Зазначимо, що український захисник "Арсенала" Олександр Зінченко був у заявці на цю гру, проте на поле Мікель Артета його не випустив.

В іншому поєдинку цієї групи "Ланс" зіграв внічию проти нідерландського ПСВ. У складі французького клубу відзначився Елі Бахі, а за нідерландців гол забив Йоан Бакайоко.

Після трьох турів "Арсенал" лідирує в турнірній таблиці групи B, набравши 6 очок. "Ланс" йде другим з 5 балами. Далі розташувалися "Севілья" і ПСВ - по 2 очки.

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