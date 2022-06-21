Юрій Вернидуб став тренером "Кривбасу".

Криворізький "Кривбас" призначив головним тренером відомого українського фахівця Юрія Вернидуба. Контракт підписаний на три роки.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

56-річний Вернидуб вступив до лав Збройних сил України після широкомасштабного вторгнення РФ. Наказом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Вернидуба переведено до Кривого Рогу для подальшого проходження військової служби.

"Це дозволить йому у вільний від виконання службових обов’язків час надавати необхідну методичну допомогу тренерському колективу в підготовці спортсменів до змагань за умови дотримання законодавства про працю", – зазначено в офіційному листі від Міністерства оборони на адресу клубу.

Додамо, що "Кривбас" піднявся з Першої ліги в УПЛ й в наступному сезоні гратиме в елітному дивізіоні.

Юрій Вернидуб: кар'єра