Криворізький "Кривбас" призначив головним тренером відомого українського фахівця Юрія Вернидуба. Контракт підписаний на три роки.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
56-річний Вернидуб вступив до лав Збройних сил України після широкомасштабного вторгнення РФ. Наказом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Вернидуба переведено до Кривого Рогу для подальшого проходження військової служби.
"Це дозволить йому у вільний від виконання службових обов’язків час надавати необхідну методичну допомогу тренерському колективу в підготовці спортсменів до змагань за умови дотримання законодавства про працю", – зазначено в офіційному листі від Міністерства оборони на адресу клубу.
Додамо, що "Кривбас" піднявся з Першої ліги в УПЛ й в наступному сезоні гратиме в елітному дивізіоні.
Юрій Вернидуб: кар'єра
- Вернидуб очолював луганську "Зорю" з 2010 по 2019 рік. У цьому клубі він зробив собі ім'я як тренер, його удостоювали нагороди "Тренер року в Україні" у 2016 й 2018 роках. "Зоря" з ним виграла бронзові медалі УПЛ у 2017 році.
- Після "Зорі" Вернидуб привів до чемпіонства Білорусі солігорський "Шахтар".
- Останнім місцем роботи Вернидуба був молдавський "Шериф", який з українцем пошумів у минулому сезоні Ліги чемпіонів. Також Вернидуб двічі ставав чемпіоном Молдови з "Шерифом".