У суботу, 6 травня, відбувся поєдинок 31-го туру німецької Бундесліги, в якому "Вердер" приймав "Баварію".
Гра пройшла на стадіоні "Везерштадіон" в Бремені і завершилася перемогою мюнхенського клубу з рахунком 2:1.
У першому таймі команди мали кілька хороших моментів, але реалізувати їх не змогли.
Рахунок у грі був відкритий у другій половині зустрічі - на 62-й хвилині забив вінгер "Баварії" Серж Гнабрі. Через 11 хвилин Лерой Сане подвоїв перевагу мюнхенців.
На 87-й хвилині "Вердеру" вдалося відіграти один м'яч. Гол фантастичним ударом з дальньої дистанції забив Ніклас Шмідт.
"Вердер" - "Баварія" - 1:2
Голи: Шмідт, 87 - Гнабрі, 62, Сане, 73
"Вердер": Павленка, Піпер (Велькович, 55), Штарк, Фрідль, Вайзер, Гросс (Груєв, 77), Юнг (Бьюкенен, 77), Біттенкур (Шмідт, 82), Стаге, Шмід, Дукш (Філіп, 77)
"Баварія": Зоммер, Мазрауї, Павар, Де Лігт, Канселу, Кімміх, Гравенберх (Мюллер, 64), Коман (Сане, 64), Гнабрі, Мусіала, Мане (Сарр, 88)
Попередження: Піпер, Фрідль - Канселу
Огляд матчу:
Варто відзначити, що в першому колі чемпіонату Німеччини "Баварія" розгромила "Вердер" з рахунком 6:1.
"Баварія" займає перше місце в турнірній таблиці Бундесліги з 65 балами в активі. Відрив від "Боруссії" Дортмунд становить чотири очки, але у "джмелів" є ще одна гра в запасі. "Вердер" знаходиться на 12-му місці з 35 очками.
У наступному турі "Баварія" зіграє вдома з "Шальке", а "Вердер" відправиться в гості до "Лейпцигу".