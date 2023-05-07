"Баварія" відірвалася на чотири очки від "Боруссії" Д в турнірній таблиці.

У суботу, 6 травня, відбувся поєдинок 31-го туру німецької Бундесліги, в якому "Вердер" приймав "Баварію".

Гра пройшла на стадіоні "Везерштадіон" в Бремені і завершилася перемогою мюнхенського клубу з рахунком 2:1.

У першому таймі команди мали кілька хороших моментів, але реалізувати їх не змогли.

Рахунок у грі був відкритий у другій половині зустрічі - на 62-й хвилині забив вінгер "Баварії" Серж Гнабрі. Через 11 хвилин Лерой Сане подвоїв перевагу мюнхенців.

На 87-й хвилині "Вердеру" вдалося відіграти один м'яч. Гол фантастичним ударом з дальньої дистанції забив Ніклас Шмідт.

"Вердер" - "Баварія" - 1:2

Голи: Шмідт, 87 - Гнабрі, 62, Сане, 73

"Вердер": Павленка, Піпер (Велькович, 55), Штарк, Фрідль, Вайзер, Гросс (Груєв, 77), Юнг (Бьюкенен, 77), Біттенкур (Шмідт, 82), Стаге, Шмід, Дукш (Філіп, 77)

"Баварія": Зоммер, Мазрауї, Павар, Де Лігт, Канселу, Кімміх, Гравенберх (Мюллер, 64), Коман (Сане, 64), Гнабрі, Мусіала, Мане (Сарр, 88)

Попередження: Піпер, Фрідль - Канселу

Огляд матчу:

Варто відзначити, що в першому колі чемпіонату Німеччини "Баварія" розгромила "Вердер" з рахунком 6:1.

"Баварія" займає перше місце в турнірній таблиці Бундесліги з 65 балами в активі. Відрив від "Боруссії" Дортмунд становить чотири очки, але у "джмелів" є ще одна гра в запасі. "Вердер" знаходиться на 12-му місці з 35 очками.

У наступному турі "Баварія" зіграє вдома з "Шальке", а "Вердер" відправиться в гості до "Лейпцигу".

Вас також можуть зацікавити новини: