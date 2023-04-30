Перемогу мюнхенському клубу принесли голи Сержа Гнабрі і Кінгслі Комана.

У неділю, 30 квітня, був зіграний поєдинок 30-го туру німецької Бундесліги між "Баварією" і берлінською "Гертою".

Гра проходила на стадіоні "Альянц" в Мюнхені і завершилася з рахунком 2:0 на користь господарів поля.

Перший тайм комнади зіграли без забитих голів. У другому таймі мюнхенці забили двічі, що дозволило підопічним Томаса Тухеля взяти три очки в цій грі.

Голами у складі "Баварії" відзначилися Серж Гнабрі та Кінгслі Коман.

"Баварія" - "Герта" - 2:0

Голи: Гнабрі, 69, Коман, 79

"Баварія": Зоммер, Мазрауї (Станішич, 74), Павар, Де Лігт, Канселу, Кімміх, Горецка (Сане, 46), Гнабрі, Мусіала (Гравенберх, 61), Коман (Тель, 81), Мане (Мюллер, 61)

"Герта": Крістенсен, Кенні, Уремович, Рогель, Платтенхардт, Лукебакіо (Шерхант, 83), Тусар, Боетьюс (Штанге, 83), Міттельштадт (Маза, 65), Нганкам (Еджуке, 55), Нідерлехнер (Канга, 55)

Попередження: Горецка, Канселу

Огляд матчу:

Перемога в цій грі дозволила "Баварії" вийти на перше місце в турнірній таблиці Бундесліги. Мюнхенці обійшли дортмундську "Боруссію", яка сенсаційно втратила очки в цьому турі. В активі команди Томаса Тухеля 62 набраних очки, у "Боруссії" - 61 очко.

Берлінська "Герта" з 22 балами займає останнє місце в турнірній таблиці чемпіонату.

У наступному турі Бундесліги "Баварія" зіграє проти "Вердера", а "Герта" зустрінеться зі "Штутгартом". Обидва поєдинки відбудуться 6 травня.

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