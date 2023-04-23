Дортмундська "Боруссія" піднялася на перше місце - в них 60 балів.

У суботу, 22 квітня, відбувся матч 29-го туру Бундесліги між "Баварією" і "Майнцом".

Гра проходила на стадіоні "Майнца" та завершилася сенсаційною перемогою господарів з рахунком 3:1.

Гості поля повели в рахунку на 29-й хвилині зустрічі - гол з передачі Жоау Канселу забив Садіо Мане. Однак перевагу в рахунку утримати підопічним Томаса Тухеля не вдалося. На 65-й хвилині Людовік зрівняв рахунок.

В наступні 15 хвилин "Майнц" шокував команду з Мюнхена, забивши ще двічі.

Майнц – Баварія – 3:1

Голи: Людовік, 65, Баррейро, 73, Карікол, 79 – Мане, 29

Майнц: Центнер - Ханче-Ольсен, Белль, Фернандеш (Хак, 83) - Відмер, Баррейро, Кор (Штах, 64), Касі (Мартін, 46) - Онісіво , Чже Сон (Баркок, 75) - Ажорк (Інгвартсен, 77)

Баварія: Зоммер – Станішич, Упамекано, де Лігт – Канселу, Кімміх (Гравенберх, 75), Горецка, Девіс (Мазрауї, 9) – Мусіала (Гнабрі, 80) – Мюллер (Тель, 75), Мане (Сане, 80)

Після цієї поразки "Баварія" опустилася на другу сходинку турнірної таблиці - у них 59 очок. Дортмундська "Боруссія" піднялася на перше місце - в них 60 балів. Обидва колективи провели по 29 матчів.

Нагадаємо, що "Баварія" вилетіла з Ліги чемпіонів, поступившися "Ман Сіті".

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