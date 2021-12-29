Мудрик випередив у голосуванні Марлоса і Степаненка.

20-річний український атакуючий півзахисник Михайло Мудрик був визнаний найкращим гравцем "Шахтаря" у 2021 році за версією вболівальників.

Про це повідомляє офіційний сайт "гірників".

"Велика честь отримати таку нагороду в такому клубі. Спасибі всім уболівальникам які вірять в мене і хто голосував за мене. Я завжди залишаюся голодний і така нагорода тільки надає мені мотивації працювати ще більше. Без такого тренерського штабу і без таких партнерів по команді я б нічого не показав. Дякую за довіру і підтримку. З Богом можливо все", - прокоментував отримання нагороди Мудрик у своєму Instagram.

Молодий вінгер переміг у голосуванні серед уболівальників "гірників", набравши 3 018 голосів. У боротьбі за це звання 20-річний гравець випередив досвідченого опорного півзахисника Тараса Степаненка (2 448 голосів) і нападника Марлоса (1 784 голосів).

Також в опитуванні брали участь Манор Соломон, Анатолій Трубін, Лассіна Траоре та Андрій П'ятов.

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"Шахтар": результати в сезоні