20-річний український атакуючий півзахисник Михайло Мудрик був визнаний найкращим гравцем "Шахтаря" у 2021 році за версією вболівальників.
Про це повідомляє офіційний сайт "гірників".
"Велика честь отримати таку нагороду в такому клубі. Спасибі всім уболівальникам які вірять в мене і хто голосував за мене. Я завжди залишаюся голодний і така нагорода тільки надає мені мотивації працювати ще більше. Без такого тренерського штабу і без таких партнерів по команді я б нічого не показав. Дякую за довіру і підтримку. З Богом можливо все", - прокоментував отримання нагороди Мудрик у своєму Instagram.
Молодий вінгер переміг у голосуванні серед уболівальників "гірників", набравши 3 018 голосів. У боротьбі за це звання 20-річний гравець випередив досвідченого опорного півзахисника Тараса Степаненка (2 448 голосів) і нападника Марлоса (1 784 голосів).
Також в опитуванні брали участь Манор Соломон, Анатолій Трубін, Лассіна Траоре та Андрій П'ятов.
Читайте такожНазвано ім'я найкращого футболіста УПЛ за підсумками 2021 рокуМудрик зіграв за "Шахтар" вже 26 поєдинків в нинішньому сезоні у всіх турнірах і відзначився двома забитими голами, а в листопаді і грудні визнавався найкращим гравцем місяця.
"Шахтар": результати в сезоні
- "Шахтар" не зміг здобути жодної перемоги на груповому етапі Ліги чемпіонів 2021-2022. "Гірники" програли чотири матчі, зігравши внічию двічі - з "Інтером" і "Шерифом". Остаточне положення команд у групі D: "Реал Мадрид" - 15 очок, "Інтер" - 10, "Шериф" - 7, "Шахтар" - 2.
- В УПЛ "Шахтар" після осінньої частини сезону йде на першій позиції, маючи на два бали більше, ніж у "Динамо". В активі "гірників" 47 очок, у киян - 45.
- У Кубку України "Шахтар" обіграв "Чорноморець" і вийшов в 1/4 фіналу турніру, де зіграє проти "Львова" на виїзді.
- У матчі за Суперкубок України-2021 "Шахтар" розгромив "Динамо" Київ з рахунком 3:0.