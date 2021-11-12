Улі Хенесс вважає, що ПСЖ і "Манчестер Сіті" "гроші падають з неба".

Почесний президент мюнхенської "Баварії" Улі Хенесс розкритикував англійський "Манчестер Сіті" і французький "Парі Сен-Жермен", які отримують гроші від власників з Близького Сходу.

Хенес висловився на адресу ПСЖ і "Ман Сіті" в подкасті "11 Leben", передає Goal.com.

"Поки вони нічого не виграли. Зовсім нічого. У цих двох клубів немає жодного титулу в Лізі чемпіонів. Це прекрасно - показати їм: ваших ср*них грошей недостатньо для цього", - сказав Хенесс.

"Вони продовжать програвати нам. Не завжди, звичайно, але це буде відбуватися. І коли ми їх обіграємо, я по-справжньому щасливий", - додав керівник мюнхенського клубу.

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Він також порівняв себе і президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаїфі:

"Різниця між мною та Аль-Хелаїфі в тому, що я важко працював, щоб забезпечити "Баварії" фінансову стабільність, а йому гроші просто впали з неба".

Улі Хенесс: що про нього відомо

Хенесс - колишній футболіст. Він виступав за "Баварію", "Нюрнберг" і збірну ФРН (35 матчів і 5 голів).

Після ігрової кар'єри він протягом 30 років працював генеральним менеджером "Баварії", після чого у 2009 році став президентом клубу.

У 2014 році Хенесс був звинувачений у приховуванні коштів від сплати податків на суму 15 мільйонів євро і провів у в'язниці майже два роки.

У 2016 році він повернувся на посаду президента "Баварії", але через три роки покинув цю посаду і став почесним президентом клубу.

Автор: Антон Дудар