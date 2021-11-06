Дербі Манчестера завершилося перемогою команди Пепа Гвардіоли.

У центральному матчі 11-го туру чемпіонату Англії "Манчестер Юнайтед" приймав "Манчестер Сіті". Дербі Манчестера завершилося перемогою "Сіті".

У першому таймі "Ман Сіті" домінував, а "МЮ" двічі пропустив через свої помилки - спершу Ерік Байї зрізав м'яч у власні ворота, а потім Давид Де Хеа не зумів впоратися з не найскладнішим ударом Бернарду Сілви в ближній кут.

Ближче до кінця матчу "Сіті" міг забити ще раз, але після удару Філа Фодена м'яч влучив у штангу.

Українець Олександр Зінченко весь матч провів у запасі "Сіті".

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"Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сіті" - 0:2

Голи: Байї, 7 (автогол), Сілва, 45

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ліндельоф, Байї (Санчо, 46), Магуайр, Ван-Біссака, Фернандеш, Мактоміней, Фред (ван де Беек, 80), Шоу (Алекс Теллес, 73), Грінвуд (Рашфорд, 66), Роналду

"Манчестер Сіті": Едерсон, Уокер, Стоунз, Діаш, Канселу, Гюндоган, Родрі, Сілва, Жезус, де Брюйне, Фоден

Відео голів

АПЛ: положення команд

"Ман Сіті" набрав 23 очки за підсумками 11 матчів і піднявся на друге місце в АПЛ. У "Челсі" після 10 ігор - 25 очок, у "Ліверпуля" - 22, у "Вест Хема" - 20.

"Манчестер Юнайтед" йде п'ятим. В 11 матчах команда набрала 17 очок.

Автор: Антон Дудар