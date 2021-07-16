Вболівальники радикальним чином висловили свою позицію.

Ультрас "Динамо" продемонстрували своє ставлення до заклятого суперника їхнього клубу.

Уболівальники "біло-синіх" прийшли до "Українського дому" на Хрещатик, де напередодні "Шахтар" презентував нову форму. "Гірники" після свого заходу залишили банери на стінах будівлі. Ультрас поглумилися над цими плакатами та брутально зірвали їх.

На сторінці в Instagram фанати показали фото, на якому ногами потопталися на зірваних емблемах "Шахтаря".

"Вам тут не раді", - зазначено біля світлини.

Після військового конфлікту на сході весною 2014 року "Шахтар" покинув Донецьк та грав свої домашні поєдинки у Львові й Харкові. Від травня 2020-го домашньою ареною для донеччан став НСК "Олімпійський" у Києві. Президент киян Ігор Суркіс прокоментував той факт, що тепер "Динамо" мусить ділити лігво з принциповим опонентом.

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Автор: Артем Будрін