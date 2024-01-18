Роман Яремчук з'явився на полі у другому таймі, але відзначитися не зміг.

У середу, 17 січня, відбувся поєдинок 1/8 фіналу Кубка Іспанії з футболу, в якому "Валенсія" приймала "Сельту".

Гра проходила на стадіоні "Месталья" і завершилася перемогою гостей.

Рахунок у грі був відкритий на 13-й хвилині - відзначився півзахисник "Сельти" Лукас де ла Торре. На 18-й хвилині Анастасіос Дувікас реалізував пенальті і зміцнив перевагу гостей. На 29-й хвилині Хосе Луїс Гайя відіграв один м'яч, реалізувавши пенальті. На 80-й хвилині Дувікас поставив крапку в грі, забивши гол головою після передачі Лукаса де ла Торре.

"Валенсія" - "Сельта" - 1:3

Голи: Пепелу, 29 (з пенальті) - де ла Торре, 13, Дувікас, 18, 80

"Валенсія": Доменек, Коррея, Пауліста, Гасеровський, Васкес (Гільямон, 63), Фран Перес (Гайя, 63), Пепелу, Герра (Яремчук, 76), Дієго Лопес (Оторбі, 82), Дуро, Альберто Марі

"Сельта": Вільяр, Васкес (Ману Санчес, 63), Старфельт, Домінгес, Рістіч (Мінгеса, 63), Бельтран (Тапіа, 78), Сотело, Мігель Родрігес, Сведберг, де ла Торре, Дувікас

Попередження: Васкес, 48, Сведберг, 69

Огляд матчу:

Український нападник "Валенсії" Роман Яремчук розпочав цю гру на лавці запасних і з'явився на полі на 76-й хвилині. Допомогти відігратися своїй команді він не зміг. Статистичний портал Sofascore оцінив гру українця в 6,8 бала.

Свій наступний поєдинок "Валенсія" зіграє 20 січня. В рамках 21-го туру чемпіонату Іспанії "кажани" зустрінуться з "Атлетиком" Більбао.

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