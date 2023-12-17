Роман Яремчук вийшов в основному складі і мав можливість забити гол, але не реалізував свій момент.

У суботу, 16 грудня, відбувся поєдинок 17-го туру іспанської Ла Ліги, в якому "Валенсія" приймала "Барселону".

Гра проходила на стадіоні "Месталья" і завершилася внічию.

Перший тайм команди зіграли без забитих голів. На старті зустрічі був прекрасний гольовий момент у Романа Яремчука, проте воротар "блаугранас" Пенья зробив приголомшливий сейв і відбив удар українця. На початку другого тайму "Барселона" вийшла вперед - Жоау Фелікс забив після передачі Рафіньї. "Валенсії" вдалося зрівняти рахунок на 70-й хвилині - відзначився Уго Гільямон. Асистував йому Дієго Лопес.

Відео дня

"Валенсія" - "Барселона" - 1:1

Голи: Гільямон, 70 - Жоау Фелікс, 55

"Валенсія": Мамардашвілі, Коррея, Діахабі, Москера, Васкес (Гасеровський, 82), Фран Перес (Амалла, 72), Гільямон, Пепелу, Дієго Лопес (Фульк'є, 81), Яремчук (Канос, 62), Дуро (Альберто Марі, 81)

"Барселона": Пенья, Канселу, Араухо, Кунде, Бальде, Гюндоган (Ямаль, 81), Де Йонг, Педрі, Рафінья, Левандовскі, Жоау Фелікс (Ферран Торрес, 72)

Попередження: Фран Перес, 65 - Де Йонг, 77, Канселу, 79

Огляд матчу:

Український нападник "Валенсії" Роман Яремчук вийшов у стартовому складі команди на цей матч і був замінений на 62-й хвилині. Статистичний портал Sofascore оцінив гру українця в 6,1 бала.

"Барселона" набрала 35 очок і займає друге місце в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги. "Валенсія" з 20 балами йде на 10-й позиції.

У наступному турі чемпіонату Іспанії "Барселона" зіграє проти "Альмерії", а "Валенсії" зустрінеться з "Райо Вальєкано".

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