Голова суддівського комітету УЄФА Роберто Розетті після закінчення Євро-2020 прокоментував рішення арбітрів на турнірі.
У тому числі в розрізі успішності роботи системи відеоповторів (VAR) Розетті дав свою оцінку епізоду з вилученням захисника збірної Швеції Маркуса Даніельссона за грубий фол проти українця Артема Бєсєдіна в матчі 1/8 фіналу. Арбітр Даніеле Орсато вилучив його, подивившись відеоповтор.
Як передає Four Four Two, Розетті підкреслив:
"Це вилучення було на сто відсотків правильним".
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Нагадаємо, раніше легенда англійського футболу обурив мережу своїм постом про травму Бєсєдіна.
Травма Артема Бєсєдіна: подробиці
- На 99-й хвилині матчу Швеція - Україна на Євро-2020 наші футболісти отримали чисельну перевагу - центральний захисник Маркус Даніельссон прямою ногою врізався в коліно Артема Бєсєдіна. Арбітр подивився відеоповтор і справедливо показав червону картку. А Бєсєдін, який вийшов на заміну на овертайм, покинув поле за допомогою лікарів.
- Стало відомо, що форвард "Динамо" може пропустити до півроку.
- Шведський захисник після матчу вибачився перед нападником.
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