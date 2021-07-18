Рефері Даніеле Орсато видалив гравця збірної Швеції / фото REUTERS

Голова суддівського комітету УЄФА Роберто Розетті після закінчення Євро-2020 прокоментував рішення арбітрів на турнірі.

У тому числі в розрізі успішності роботи системи відеоповторів (VAR) Розетті дав свою оцінку епізоду з вилученням захисника збірної Швеції Маркуса Даніельссона за грубий фол проти українця Артема Бєсєдіна в матчі 1/8 фіналу. Арбітр Даніеле Орсато вилучив його, подивившись відеоповтор.

Як передає Four Four Two, Розетті підкреслив:

"Це вилучення було на сто відсотків правильним".

Читайте також"Він зіграв грубо, але це ж не шахи": футболіст Бєсєдін вперше прокоментував свою травму

Нагадаємо, раніше легенда англійського футболу обурив мережу своїм постом про травму Бєсєдіна.

Травма Артема Бєсєдіна: подробиці

  • На 99-й хвилині матчу Швеція - Україна на Євро-2020 наші футболісти отримали чисельну перевагу - центральний захисник Маркус Даніельссон прямою ногою врізався в коліно Артема Бєсєдіна. Арбітр подивився відеоповтор і справедливо показав червону картку. А Бєсєдін, який вийшов на заміну на овертайм, покинув поле за допомогою лікарів.
  • Стало відомо, що форвард "Динамо" може пропустити до півроку.
  • Шведський захисник після матчу вибачився перед нападником.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар