Сам тренер раніше попрощався з українською збірною.

Голова комітету Української асоціації футболу Мирон Маркевич заявив, що не знає, чи залишає Андрій Шевченко посаду головного тренера збірної України.

Шевченко раніше повідомив про це в Instagram.

"Я не знаю. Нічого вам про це не можу сказати. З Шевченком я не розмовляв, а як буде далі, залежить від нього і від УАФ", - сказав Маркевич сайту Tribuna.com.

"Наскільки я знаю, він зараз у відпустці, а завтра вже можна буде про щось говорити. Чесно кажучи, я не в курсі справ. Це має бути його рішення", - також зазначив Маркевич.

Прес-аташе збірної України Олександр Гливінський також не став коментувати інформацію:

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"Не можу нічого сказати, Я сам тільки що прочитав це у фейсбуці. Я зараз у відпустці, тому нічого не знаю".

Він також зазначив, що "не уповноважений коментувати" інформацію про те, що контракт тренера був розрахований до кінця 2022 року.

Андрій Шевченко: кар'єра у збірній України

Андрій Шевченко очолив збірну України в 2016 році. До цього він працював асистентом у штабі Михайла Фоменка.

У відборі на чемпіонат світу-2018 під керівництвом Шевченка збірна України посіла третє місце у відбірковій групі, не зумівши кваліфікуватися на турнір.

Після цього Шевченку вдалося вивести збірну України на Євро-2020, посівши перше місце у відбірковій групі з Португалією.

Крім того, збірна України в 2018 році успішно виступила в Лізі націй, підвищившись в класі з Ліги В в Лігу А. У 2020 році в Лізі А Ліги націй українська збірна не змогла зберегти прописку лише через технічну поразку за матч зі Швейцарією.

На Євро-2020 збірна України посіла третє місце в групі з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією, потім у додатковий час пройшла в плей-офф Швецію (2:1), а у чвертьфіналі поступилася Англії (0:4). Вихід в 1/4 фіналу став для "жовто-синіх" найкращим результатом на ЧЄ.

Раніше неодноразово повідомлялося, що після роботи зі збірною України Шевченко може очолити "Мілан". Сам тренер раніше заявляв, що хотів би повернутися в італійський клуб в якості тренера.

Автор: Антон Дудар