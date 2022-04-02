Вітіньйо та Карлос де Пена тепер гратимуть в бразильській Серії А.

"Динамо" офіційно підтвердило трансфер свого вінгера Карлоса де Пени до бразильського "Інтернасьонала". Умови угоди не повідомляються.

30-річний уругваєць виступав за "Динамо" з весни 2019 року. В "Інтернасьоналі" він стане партнером по команді екс-лідера "Шахтаря" Тайсона.

"Якщо війна почнеться, я поїду і не повернуся. Моя безпека і моєї сім'ї понад усе", - так казав де Пена за тиждень до вторгнення Росії.

Також клуб собі знайшов 23-річний бразилець Вітіньйо, який повернувся до "Атлетіко Паранаенсе". Влітку 2021 року він приєднався до "Динамо", провів за киян 13 матчів й відзначився трьома голами. Його контракт з "Динамо" розрахований до літа 2026 року, але через війну він пішов у оренду до "Атлетіко Паранаенсе", де виступає екс-зірка збірної України Марлос.

Нагадаємо, що "Динамо" покинули Беньямін Вербіч та Томаш Кендзьора, котрі гратимуть в оренді відповідно за польські "Легію" та "Лех".

В бразильський "Корінтіанс" перейшли гравці "Шахтаря" Жуніор Мораєс та Майкон.

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