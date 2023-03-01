Трагедія сталася ввечері 28 лютого.

Колишній півзахисник іспанського клубу "Альбасете" Пелайо Ново трагічно загинув у 32 роки.

Як повідомляє видання Marca, трагедія сталася ввечері 28 лютого між містами Ов'єдо і Сьєрра. Екстрені служби прибули на місце події, але не змогли врятувати життя спортсмена.

Це не перший трагічний випадок, який трапився з Ново. У березні 2018 року під час розмови по телефону він впав з третього поверху командного готелю в Уесці напередодні матчу у складі "Альбасете" проти місцевого клубу.

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Тоді Ново провів у лікарні 51 день і через частковий параліч нижньої частини тіла останні роки він пересувався на інвалідному кріслі.

Варто відзначити, що після цього інциденту Пелайо не здався і з часом почав серйозно займатися тенісом на інвалідних візках. У червні 2022 року Ново виступав на Відкритому чемпіонаті Великобританії.

Кілька місяців тому Пелайо одружився на своїй подрузі Ісіарі, з якою ще раніше відкрив салон для стрижки собак Dogs N'Roses.

Пелайо Ново розпочав професійну кар'єру в "Ов'єдо". Він був відомий за виступами за "Кордову", "Ельче", "Альбасете" і "Луго".

В "Альбасете" Ново грав разом із колишнім нападником "Дніпра" та збірною України Романом Зозулею.

За свою кар'єру в Іспанії Пелайо зіграв в цілому 208 матчів, в яких відзначився 26 забитими м'ячами.

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