Разом з Олександром Зінченком в команді може з'явитися Артем Довбик.

Керівництво лондонського "Арсеналу" проявляє інтерес до бомбардира іспанської "Жирони" Артему Довбику, повідомляє експерт трансферного ринку Екрем Конур на своїй сторінці в Х.

Також, за словами експерта, в послугах Довбика зацікавлений "Манчестер Юнайтед", а лондонський "Челсі" вже давно і пильно стежить за кар'єрою українського форварда.

В "Арсеналі", як відомо, грає Олександр Зінченко. І прихід в команду Довбика дозволить створити "канонірам " український дует.

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Екс-гравець " Дніпра-1" Довбик перейшов в іспанську "Жирону" в серпні 2023-го року за 7 млн євро. Термін контракту розрахований на 5 років, трансфер став найбільшим в історії іспанського клубу. У сезоні 2023/24 гравець провів у команді 20 матчів у чемпіонаті Іспанії, в яких забив 14 голів.

Вже в дебютному матчі в Ла Лізі, 12 серпня, проти "Реал Сосьєдаду", Довбик відзначився голом з передачі партнера по збірній України Віктора Циганкова. А напередодні він зробив хет-трик у матчі з "Севільєю" (5:1), де ще один гол забив Віктор Циганков.

На даний момент" Жирона "очолює турнірну таблицю чемпіонату Іспанії з 52 очками, випереджаючи" Реал "(51) і" Барселону " (44).

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