В обох номінаціях перемогу здобули представники "Челсі".

Опорний півзахисник "Челсі" Жоржиньо був визнаний найкращим футболістом Європи сезону 2020/2021. В гонитві за цією нагородою 29-річний італієць випередив Кевіна Де Брюйне з "Манчестер Сіті" та свого партнера по "Челсі" Н'Голо Канте.

У сезоні 2020/2021 Жоржиньо допоміг "Челсі" перемогти у Лізі чемпіонів, а влітку у складі збірної Італії хавбек став чемпіоном Європи.

Ще два представники "Челсі" отримали нагороди. Едуар Менді та Н'Голо Канте стали найкращими у своїх амплуа за підсумками минулого сезону Ліги чемпіонів.

У минулому сезоні в активі Жоржиньо 8 голів та 2 гольові передачі в 43 поєдинках за "Челсі" у всіх змаганнях. На Євро-2020 Жоржиньо 7 разів з'являвся на полі у футболці збірної Італії й таким чином взяв участь в усіх матчах турніру.

А найкращою футболісткою минулого сезону за версією УЄФА стала Алексія Путелас з "Барселони".

Головний тренер "Челсі" Томас Тухель отримав нагороду найкращого тренера минулого сезону в Європі. Йому конкуренцію склали Хосеп Гвардіола з "Манчестер Сіті" і наставник збірної Італії Роберто Манчіні.

У сезоні 2020/2021 німецький фахівець разом з "Челсі" тріумфував в Лізі чемпіонів, при тому, що очолив команду лише в січні.

Ліга чемпіонів 2020-2021: підсумки

Переможцем Ліги чемпіонів у минулому сезоні став лондонський "Челсі", який у фіналі обіграв "Манчестер Сіті" (1:0).

"Челсі" вдруге в історії став переможцем ЛЧ.

Найкращим гравцем фінального матчу був визнаний півзахисник "Челсі" Н'Голо Канте.

Найкращим бомбардиром ЛЧ став норвезький форвард "Боруссії" Дортмунд Ерлінг Холанд, який забив 10 голів.

Автор: Артем Будрін