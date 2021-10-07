Логотип Євро-2024 / twitter.com/UEFAcom_ru
Стало відомо, коли пройде церемонія жеребкування відбіркового етапу Євро-2024, який прийматиме Німеччина.
Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, жеребкування пройде 9 жовтня 2022 року.
Церемонія відбудеться у виставковому центрі у Франкфурті.
В ході жеребкування 54 збірні, в тому числі й збірна України, будуть розподілені по відбіркових групах.
Читайте такожУЄФА пояснив, чому показав Крим українським на логотипі Євро-2024
За підсумками кваліфікації путівки на Євро отримають 23 збірні (Німеччина на правах господаря потрапить на турнір автоматично).
Євро-2024: що ще відомо
- Чемпіонат Європи пройде в червні-липні 2024 року.
- Матчі фінальної стадії прийматимуть 10 міст: Берлін, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкірхен, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майні та Штутгарт.
- 5 жовтня був представлений логотип Євро-2024.