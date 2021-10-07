УЄФА назвав дату жеребкування кваліфікації Євро-2024

Збірна України дізнається своїх суперників з відбору на чемпіонат Європи через рік.

Стало відомо, коли пройде церемонія жеребкування відбіркового етапу Євро-2024, який прийматиме Німеччина. Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, жеребкування пройде 9 жовтня 2022 року. Церемонія відбудеться у виставковому центрі у Франкфурті. В ході жеребкування 54 збірні, в тому числі й збірна України, будуть розподілені по відбіркових групах. Читайте такожУЄФА пояснив, чому показав Крим українським на логотипі Євро-2024 За підсумками кваліфікації путівки на Євро отримають 23 збірні (Німеччина на правах господаря потрапить на турнір автоматично). Євро-2024: що ще відомо Чемпіонат Європи пройде в червні-липні 2024 року.

Матчі фінальної стадії прийматимуть 10 міст: Берлін, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкірхен, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майні та Штутгарт.

5 жовтня був представлений логотип Євро-2024. Автор: Антон Дудар

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter