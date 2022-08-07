У вересні збірна України зіграє три заключні гри в груповому раунді Ліги націй.

C 21 по 29 вересня національна збірна України проведе два матчі проти Шотландії і один з командою Вірменії в групі B1 Ліги націй УЄФА.

Як повідомляє KDK, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) безкоштовно передав Українській асоціації футболу (УАФ) права на телетрансляцію вересневих матчів національної збірної України в Лізі націй.

Ймовірно, їх отримає один з національних каналів. Швидше за все, це буде Національна суспільна телерадіокомпанія України ("Суспільне").

Крім того, можлива передача прав марафону Єдиних новин, але зараз конкретики з цього питання немає.

Нагадаємо, в останні роки права на показ матчів національної збірної України належали "Медіа групі Україна". Матчі транслювали на каналах "Футбол 1/2/3" та "Україна". 11 липня бізнесмен Рінат Ахметов оголосив про вихід групи SCM з Медіабізнесу і ці канали припинили мовлення.

Збірна України зіграла в нинішньому сезоні Ліги націй три поєдинки. Підопічні Олександра Петракова обіграли на виїзді Ірландію (0:1), розгромили в номінально домашньому матчі Вірменію (3:0) і зіграли внічию матч-відповідь проти Ірландії (1:1).

Після чотирьох турів Україна посідає перше місце в групі B1, набравши сім очок.

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