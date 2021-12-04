Дмитро Різник вписав своє ім'я в історію українського футболу / фото ФК Ворскла

У суботу, 4 грудня, в рамках 17-го туру чемпіонату України з футболу "Рух" приймав полтавську "Ворсклу". Гра проходила на "Арені Львів" і завершилася внічию. 

На 38-й хвилині поєдинку у ворота гостей був призначений одинадцятиметровий удар, який парирував воротар полтавців Дмитро Різник.

Завдяки цьому сейву голкіпер "Ворскли" встановив рекорд чемпіонатів України. Для Різника це вже 5-й поспіль відбитий пенальті, що є новим рекордом. 

До цього молодий воротар "Ворскли"ділив це досягнення з Валерієм Воробйовим ("Кривбас", 1994 рік), Віталієм Постранським ("Ворскла", 2002-2004), Іллею Шуховцевим ("Зоря", 2011) і Рустамом Худжамовим ("Маріуполь", 2012/2013), які відбивали по 4 пенальті поспіль.

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Автор: Володимир Медяник