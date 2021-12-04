Воротар полтавців є справжнім майстром з відбивання пенальті.

У суботу, 4 грудня, в рамках 17-го туру чемпіонату України з футболу "Рух" приймав полтавську "Ворсклу". Гра проходила на "Арені Львів" і завершилася внічию.

На 38-й хвилині поєдинку у ворота гостей був призначений одинадцятиметровий удар, який парирував воротар полтавців Дмитро Різник.

Завдяки цьому сейву голкіпер "Ворскли" встановив рекорд чемпіонатів України. Для Різника це вже 5-й поспіль відбитий пенальті, що є новим рекордом.

До цього молодий воротар "Ворскли"ділив це досягнення з Валерієм Воробйовим ("Кривбас", 1994 рік), Віталієм Постранським ("Ворскла", 2002-2004), Іллею Шуховцевим ("Зоря", 2011) і Рустамом Худжамовим ("Маріуполь", 2012/2013), які відбивали по 4 пенальті поспіль.

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Поєдинки 17-го туру УПЛ проходять з 3 по 6 грудня: де і коли дивитися матчі УПЛ.

"Шахтар" у першому матчі туру здобув розгромну перемогу над "Львовом".

"Динамо" розгромило "Верес" на виїзді в матчі 17-го туру УПЛ, дублем відзначився Вербич.

Після 17-го туру в активі "Шахтаря" і "Динамо" однакова кількість набраних очок-по 44.

Головним аутсайдером турніру є "Маріуполь" - він йде останнім з 7 очками.

Автор: Володимир Медяник