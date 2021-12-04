Ворскла і Рух не змогли визначити найсильнішого в матчі 17-го туру УПЛ (відео)

"Рух" міг виграти матч, але Климчук не реалізував пенальті в першому таймі.

У суботу, 4 грудня, в рамках 17-го туру чемпіонату України з футболу "Рух" приймав полтавську "Ворсклу". Гра проходила на "Арені Львів" і завершилася внічию. Господарі поля мали чудову нагоду відкрити рахунок у грі на 38-й хвилині, але Юрій Климчук не зміг реалізувати пенальті. Прекрасна гра воротаря "Ворскли" Різника дозволила Полтавському клубу не програти цю зустріч. "Рух" - "Ворскла" - 0:0 "Рух": Паньків, Сич, Дідик, Білий, Роман, Сапуга, Федорчук, Альваренга (Рунич, 71), Таллес (Притула, 90+2), Бойчук (Мисик, 66), Климчук "Ворскла": Різник, Пердута, Чеснаков, Яворський, Якубу, Челядін, Пуцлін, Рангел, О. Тілль (Пешич, 75), Кане, Степанюк (Кравчук, 46) Попередження: Бойчук, 35, Альваренга, 59 - Пуцлін, 28, Кравчук, 53 Видалення: Кравчук, 61 (друге попередження) Огляд матчу: Українська Прем'єр-ліга: 17-й тур Поєдинки 17-го туру УПЛ проходять з 3 по 6 грудня: де і коли дивитися матчі УПЛ.

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