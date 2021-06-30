"Усім - шведський стіл": реакція соцмереж на перемогу збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020

Українські вболівальники збожеволіли від щастя.

Збірна України здобула історичну звитягу на Євро-2020. Команда Андрія Шевченка змогла здолати Швецію з рахунком 2:1. Таким чином, вперше в історії українці зіграють в 1/4 фіналу чемпіонату Європи. За "жовто-синіх" відзначилися Олександр Зінченко та Артем Довбик. Вболівальники жваво обговорюють успіх української збірної в мережі. Зібрали найяскравіші коментарі. Читайте також "Ви справжні бійці!": Зеленський привітав збірну України з виходом до чвертьфіналу Євро-2020 Швеція - Україна: підсумки матчу Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored визнаний Олександр Зінченко (оцінка - 9,0).

У чвертьфіналі Україна зіграє проти збірної Англії, яка пройшла Німеччину.

Збірна України вперше в історії грала в плей-офф чемпіонату Європи і вперше вийшла до 1/4 фіналу.

Артем Довбик забив дебютний гол за збірну України.

Україна пропустила у всіх десяти матчах на чемпіонатах Європи.

Андрій Ярмоленко взяв участь у п'яти голах збірної України (2 голи і 3 асисти). Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Артем Будрін

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