Артем Довбик забив переможний м'яч / фото REUTERS
Збірна України здобула історичну звитягу на Євро-2020. Команда Андрія Шевченка змогла здолати Швецію з рахунком 2:1. Таким чином, вперше в історії українці зіграють в 1/4 фіналу чемпіонату Європи.
За "жовто-синіх" відзначилися Олександр Зінченко та Артем Довбик.
Вболівальники жваво обговорюють успіх української збірної в мережі. Зібрали найяскравіші коментарі.
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Швеція - Україна: підсумки матчу
- Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored визнаний Олександр Зінченко (оцінка - 9,0).
- У чвертьфіналі Україна зіграє проти збірної Англії, яка пройшла Німеччину.
- Збірна України вперше в історії грала в плей-офф чемпіонату Європи і вперше вийшла до 1/4 фіналу.
- Артем Довбик забив дебютний гол за збірну України.
- Україна пропустила у всіх десяти матчах на чемпіонатах Європи.
- Андрій Ярмоленко взяв участь у п'яти голах збірної України (2 голи і 3 асисти).
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