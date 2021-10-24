12-й тур УПЛ закривав матч "Зорі" і "Колоса", який відбувся в Запоріжжі. Господарі поля здобули перемогу з мінімальною перевагою.
Три очки "Зорі" приніс гол, який створили два іранських нападники - Шахаб Захеді асистував Аллахьяру Сайядманешу.
"Зоря" набрала 23 очки та піднялася на четверте місце в УПЛ. "Колос" (11 очок) йде одинадцятим.
"Зоря" - "Колос" - 1:0
Гол: Сайядманеш, 38
"Зоря": Мацапура, Фаворов, Імереков, Снурніцин, Хомченовський, Сайядманеш, Булеца, Цвек, Луньов (Фрімпонг, 87), Гладкий, Шахаб (Крістіан, 73)
"Колос": Фесюн, Ром, Павловець, Новак, Чорноморець, Ільїн (Велетень, 84), Мілько, Богданов (Нурієв, 84), Чурко (Сітчинава, 73), Лисенко, Ренан (Костишин, 58)
Попередження: Гладкий, Хомченовський, Шахаб - Чорноморець
Відео голу
УПЛ: 12-й тур
- 12-й тур УПЛ пройшов з 22 по 24 жовтня.
- У стартовому матчі туру "Десна" та "Олександрія" поділили очки.
- "Металіст 1925" у домашньому поєдинку знищив "Інгулець", забивши 4 голи.
- "Верес" обіграв "Маріуполь" завдяки дублю Михайла Шестакова.
- "Шахтар" здолав "Ворсклу", яка була в меншості більшу половину гри.
- "Чорноморець" і "Львів" розійшлися миром, забивши по голу. "Рух" і "Минай" також поділили очки.
- "Динамо" обіграло "Дніпро-1" і зберегло три очки переваги над "Шахтарем".