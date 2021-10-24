Луганський клуб здобув мінімальну перемогу.

12-й тур УПЛ закривав матч "Зорі" і "Колоса", який відбувся в Запоріжжі. Господарі поля здобули перемогу з мінімальною перевагою.

Три очки "Зорі" приніс гол, який створили два іранських нападники - Шахаб Захеді асистував Аллахьяру Сайядманешу.

"Зоря" набрала 23 очки та піднялася на четверте місце в УПЛ. "Колос" (11 очок) йде одинадцятим.

"Зоря" - "Колос" - 1:0

Гол: Сайядманеш, 38

"Зоря": Мацапура, Фаворов, Імереков, Снурніцин, Хомченовський, Сайядманеш, Булеца, Цвек, Луньов (Фрімпонг, 87), Гладкий, Шахаб (Крістіан, 73)

"Колос": Фесюн, Ром, Павловець, Новак, Чорноморець, Ільїн (Велетень, 84), Мілько, Богданов (Нурієв, 84), Чурко (Сітчинава, 73), Лисенко, Ренан (Костишин, 58)

Попередження: Гладкий, Хомченовський, Шахаб - Чорноморець

Відео голу

УПЛ: 12-й тур

Автор: Антон Дудар