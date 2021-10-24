Команди з нижньої частини турнірної таблиці поділили очки.

У рамках 12-го туру чемпіонату України "Рух" приймав "Минай".

Команди забили по два голи і зіграли внічию.

Екс-форвард збірної України Євген Селезньов у цьому матчі відзначився гольовою передачею. Це його перша результативна дія в складі "Миная".

"Рух" набрав 12 очок і займає в УПЛ десяте місце. "Минай", у якого 8 балів, йде дванадцятим.

"Рух" - "Минай" - 2:2

Голи: Альваренга, 38, Климчук, 72 - Ахмедзаде, 12, Білоног, 67

"Рух": Бандура, Сич, Стаменкович, Мартинюк, Таллес, Карасюк, Лях, Притула, Климчук, Де Розаріо, Альваренга

"Минай": Кучер, Гончар, Векляк, Матич, Синьогуб, Месхі, Петрусенко, Вишневський, Білоног, Кулієв, Ахмедзаде

Попередження: Стаменкович - Ахмедзаде

Відеоогляд матчу

1-й тайм

2-й тайм

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УПЛ: 12-й тур

Автор: Антон Дудар