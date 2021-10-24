У рамках 12-го туру чемпіонату України "Рух" приймав "Минай".
Команди забили по два голи і зіграли внічию.
Екс-форвард збірної України Євген Селезньов у цьому матчі відзначився гольовою передачею. Це його перша результативна дія в складі "Миная".
"Рух" набрав 12 очок і займає в УПЛ десяте місце. "Минай", у якого 8 балів, йде дванадцятим.
"Рух" - "Минай" - 2:2
Голи: Альваренга, 38, Климчук, 72 - Ахмедзаде, 12, Білоног, 67
"Рух": Бандура, Сич, Стаменкович, Мартинюк, Таллес, Карасюк, Лях, Притула, Климчук, Де Розаріо, Альваренга
"Минай": Кучер, Гончар, Векляк, Матич, Синьогуб, Месхі, Петрусенко, Вишневський, Білоног, Кулієв, Ахмедзаде
Попередження: Стаменкович - Ахмедзаде
Відеоогляд матчу
1-й тайм
2-й тайм
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