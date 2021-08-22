Луганчани здобули другу перемогу в сезоні.

У рамках 5-го туру чемпіонату України "Маріуполь" приймав "Зорю". Гості здобули перемогу в результативному матчі.

У середині першого тайму Єгор Назаріна відкрив рахунок у матчі дальнім ударом, а ще до перерви "Зоря" довела рахунок до розгромного - забивали Олександр Гладкий і Шахаб Захеді.

Після перерви "Маріуполь" відіграв один м'яч, але незабаром Захеді оформив дубль. Господарі не здалися і змогли відіграти два голи, але на більше часу не вистачило.

"Зоря" набрала 7 очок після п'яти турів. У "Маріуполя" - 1 очко, команда розташовується в підвалі турнірної таблиці.

Читайте такожЛіга Європи: Зоря примудрилася розгромно програти в першому матчі раунду плей-офф (відео)

"Маріуполь" - "Зоря" - 3:4

Голи: Кулаков, 47, Світюха, 79, Нікітішин, 89 - Назарина, 22, Шахаб, 28, 60, Гладкий, 32

"Маріуполь": Кудрик, Стасюк, Мікицей (Удод, 46), Мампассі, Драмбаєв, Клименко (Нікітішин, 72), Кащук (Світюха, 46), Шостак (Хромей, 62), Мішньов, Топалов, Кулаков (В'юнник, 57)

"Зоря": Шевченко (Мацапура, 49), Хомченовський, Цвек, Імереков, Жуніньо, Назаріна, Кочергін (Фрімпонг, 62), Кабаєв, Булеца (Луньов, 62), Гладкий (Крістіан, 62), Шахаб (Руфаті, 70)

Попередження: Кліменко, Мампассі, Шостак, Мішньов - Хомченовський, Кабаєв, Цвек, Луньов, Фрімпонг, Мацапура

Відеоогляд матчу

Українська Прем'єр-ліга: 5-й тур

Автор: Антон Дудар