УПЛ: Зоря несподівано програла Олександрії, а Металіст 1925 здобув історичну перемогу (відео)

25 липня відбулося три поєдинки в рамках чемпіонату України.

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