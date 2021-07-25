Продовжується перший тур чемпіонату України з футболу 2021-2022.
25 липня відбулося ще три матчі. "Металіст 1925" зіграв свій перший поєдинок в історії УПЛ. Харків'янам дебют вдався на славу. Команда Валерія Кривенцова вдома обіграла "Рух".
"Металіст 1925" - "Рух" - 2:1
Голи: Батюшин, 7, Криськів, 35 - Кузик, 51
"Металіст 1925": Сидоренко, Западня, Шершень, Ткачук, Жичиков, Криськів (Ременюк, 80), Габелок, Голодюк, Батюшин (Дмитренко, 70), Пономар (Фабіньо, 15, Єрмаков, 80), Савін (Протасов, 70)
"Рух": Бандура, Мисик (Лях, 46), Дідик, Білий, Гагун (Альваренга, 74), Мартинюк, Климчук, Федорчук, Кухарук (Притула, 54), Бойчук (Кондраков, 82), Борячук (Кузик, 46)
"Десна" тим часом розгромила "Чорноморець", котрий повернувся до елітного дивізіону.
"Десна" - "Чорноморець" - 3:0
Голи: Калитвинцев, 52, 56, Завійський, 80
"Десна": Литовка, Арвеладзе (Біловар, 87), Безбородько (Волошин, 81), Будковський (Шевцов, 81), Завійський, Калитвинцев, Картушов, Сафронов (Жук, 70), Селін, Тотовицький (Бєлік, 87), Цимбалюк
"Чорноморець": Кучерук, Михайленко, Авагімян (Дубко, 43), Білошевський, Брагар (Ісаєнко, 83), Ванат (Бугай, 83), Вачіберадзе (Тлумак, 58), Кузик, Мартиненко, Скорко, Штогрін
Вилучення: Білошевський, 39 (друга жовта картка)
А луганська "Зоря" неочікувано поступилася "Олександрії".
"Зоря" - "Олександрія" - 0:1
Голи: Калюжний, 40
"Зоря": Шевченко, Жуніньо, Імереков, Вернидуб (Луньов, 85), Фаворов (Хомченовський, 73), Булеца, Назарина (Крістіан, 73), Цвек, Кочергін, Громов (Аллахьяр, 62), Шахаб (Гладкий, 62)
"Олександрія": Білик, Цуріков, Дубра, Бабогло, Мірошніченко, Ковалець, Демченко, Калюжний (Дришлюк, 81), Третьяков, Устименко (Спінеллі, 73), Одарюк (Кожушко, 69)
Українська Прем'єр-Ліга: 1-й тур
- Матчі 1-го туру УПЛ проходять з 23 по 26 липня, але поєдинок між "Динамо" і "Минаєм" був перенесений на 11 серпня.
- У матчі-відкритті чемпіонату "Львів" та "Маріуполь" зіграли внічию.
- Внічию також завершився поєдинок між "Вересом" та "Колосом".
- "Шахтар" здобув перемогу над "Інгульцем" в дебютному поєдинку Роберто Де Дзербі.