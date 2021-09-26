У рамках 9-го туру чемпіонату України з футболу відбулося ще два матчі: "Минай" приймав "Львів", а "Дніпро-1" зустрічався з "Зорею".
"Львів" переміг у гостях і здобув першу перемогу в УПЛ цього сезону.
У львів'ян в активі 6 очок, вони піднялися на 13-е місце в таблиці. "Минай" (6 очок) йде 14-м.
"Минай" - "Львів" - 1:2
Голи: Байдала 43 - Якимець 21, Шина 56
"Минай": Кучер, Синьогуб (Матич 58), Семенко, Гончар, Кулієв, Лиховидько (Багайоко 46), Хахльов (Вишневський 46), Петрусенко, Книш (Б. Коваленко 60), Байдал, Білоног (Кобак 63)
"Львів": Ільющенко, Махмутович (А. Зозуля 10), Романчук, Брікнер, Грисьо (Бусько 66), Довгий, Чир'як, Якимець, Політило (Крушинський 78), Ернест (Шина 46), Нич (Семенов 78)
Попередження: Петрусенко, Хахльов, Кулієв - Довгий, Зозуля
Відеоогляд матчу
"Зоря" обіграла "Дніпро-1" завдяки чотирьом голам. Наприкінці матчу луганчани тричі відзначилися, граючи в більшості.
"Зоря" набрала 17 очок і піднялася на п'яте місце в УПЛ. "Дніпро-1" (16 очок) йде сьомим.
"Дніпро-1" - "Зоря" - 0:4
Голи: Булеца, 21, Кочергін, 88, 90+5, Шахаб, 90+1
"Дніпро-1": Кожокару, Лучкевич (Кравченко, 57), Адамюк, Сваток, Нельсон, Дубінчак, Ді Франко (Чуже, 65), Піхальонок, Когут, Джурасек, Довбик
"Зоря": Мацапура, Фаворов, Вернидуб (Імереков, 36), Цвек, Хомченовський, Назаріна, Булеца (Шахаб, 68), Кочергін, Аллахьяр (Снурніцин, 90+2), Кабаєв (Крістіан, 90+2), Громов (Луньов, 90+2)
Попередження: Ді Франко, Когут, Кравченко - Назарина, Фаворов, Кочергін, Хомченовський
Вилучення: Когут, 82
Видеообзор матча
Українська Прем'єр-ліга: 9-й тур
- Матчі 9-го туру УПЛ проходять з 24 по 27 вересня: де і коли дивитися поєдинки УПЛ.
- У стартовому матчі туру "Ворскла" обіграла "Колос" з мінімальним рахунком.
- "Олександрія" здобула вольову перемогу у матчі проти "Маріуполя".
- "Шахтар" розгромив "Верес", забивши чотири голи.
- "Динамо" перемогло "Рух" і зберегло відрив від "Шахтаря".