"Зоря" та "Львів" перемогли у виїзних матчах.

У рамках 9-го туру чемпіонату України з футболу відбулося ще два матчі: "Минай" приймав "Львів", а "Дніпро-1" зустрічався з "Зорею".

"Львів" переміг у гостях і здобув першу перемогу в УПЛ цього сезону.

У львів'ян в активі 6 очок, вони піднялися на 13-е місце в таблиці. "Минай" (6 очок) йде 14-м.

"Минай" - "Львів" - 1:2

Голи: Байдала 43 - Якимець 21, Шина 56

"Минай": Кучер, Синьогуб (Матич 58), Семенко, Гончар, Кулієв, Лиховидько (Багайоко 46), Хахльов (Вишневський 46), Петрусенко, Книш (Б. Коваленко 60), Байдал, Білоног (Кобак 63)

"Львів": Ільющенко, Махмутович (А. Зозуля 10), Романчук, Брікнер, Грисьо (Бусько 66), Довгий, Чир'як, Якимець, Політило (Крушинський 78), Ернест (Шина 46), Нич (Семенов 78)

Попередження: Петрусенко, Хахльов, Кулієв - Довгий, Зозуля

Відеоогляд матчу

"Зоря" обіграла "Дніпро-1" завдяки чотирьом голам. Наприкінці матчу луганчани тричі відзначилися, граючи в більшості.

"Зоря" набрала 17 очок і піднялася на п'яте місце в УПЛ. "Дніпро-1" (16 очок) йде сьомим.

"Дніпро-1" - "Зоря" - 0:4

Голи: Булеца, 21, Кочергін, 88, 90+5, Шахаб, 90+1

"Дніпро-1": Кожокару, Лучкевич (Кравченко, 57), Адамюк, Сваток, Нельсон, Дубінчак, Ді Франко (Чуже, 65), Піхальонок, Когут, Джурасек, Довбик

"Зоря": Мацапура, Фаворов, Вернидуб (Імереков, 36), Цвек, Хомченовський, Назаріна, Булеца (Шахаб, 68), Кочергін, Аллахьяр (Снурніцин, 90+2), Кабаєв (Крістіан, 90+2), Громов (Луньов, 90+2)

Попередження: Ді Франко, Когут, Кравченко - Назарина, Фаворов, Кочергін, Хомченовський

Вилучення: Когут, 82

Видеообзор матча

Українська Прем'єр-ліга: 9-й тур

Автор: Антон Дудар