"Минай" шосту гру поспіль не може перемогти.

Полтавська "Ворскла" в рамках 8-го туру чемпіонату України приймала "Минай".

В обох таймах підопічні Юрія Максимова забили по одному м'ячу і впевнено перемогли. Свої ворота господарі поля зберегли недоторканними.

Після цього матчу "Ворскла" піднялася на п'яту позицію в турнірній таблиці - у них 15 очок. "Минай" залишився на 12-му місці з шістьма заліковими пунктами.

"Ворскла" - "Минай" - 2:0

Голи: Кане, 37, Лиховидько, 74 (автогол)

"Ворскла": Різник, Пердута, Скляр (Бондаренко, 83), Степанюк, Яворський, Тамм, Чеснаков, Пуцлін, Челядін (Якубу, 68), Кане (Пешич, 79), Рангел

"Минай": Кучер, Синьогуб (Багайоко, 52), Лиховидько, Семенко, Горін (Книш, 46), Гончар, Хахльов (Б. Коваленко, 77), Петрусенко, Кулієв, Білоног (Байдал, 69), Селезньов (Вишневський, 69)

Відео огляд першого тайму (відео доповнюється)

Українська Прем'єр-ліга: 8-й тур

Автор: Артем Будрін