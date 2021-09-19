Полтавська "Ворскла" в рамках 8-го туру чемпіонату України приймала "Минай".
В обох таймах підопічні Юрія Максимова забили по одному м'ячу і впевнено перемогли. Свої ворота господарі поля зберегли недоторканними.
Після цього матчу "Ворскла" піднялася на п'яту позицію в турнірній таблиці - у них 15 очок. "Минай" залишився на 12-му місці з шістьма заліковими пунктами.
"Ворскла" - "Минай" - 2:0
Голи: Кане, 37, Лиховидько, 74 (автогол)
"Ворскла": Різник, Пердута, Скляр (Бондаренко, 83), Степанюк, Яворський, Тамм, Чеснаков, Пуцлін, Челядін (Якубу, 68), Кане (Пешич, 79), Рангел
"Минай": Кучер, Синьогуб (Багайоко, 52), Лиховидько, Семенко, Горін (Книш, 46), Гончар, Хахльов (Б. Коваленко, 77), Петрусенко, Кулієв, Білоног (Байдал, 69), Селезньов (Вишневський, 69)
Відео огляд першого тайму (відео доповнюється)
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