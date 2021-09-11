У рамках 7-го туру чемпіонату України донецький "Шахтар" зустрічався з "Дніпром-1".
На 15-й хвилині матчу Фернандо вивів "гірників" вперед. А в кінцівці матчу Лассіна Траоре зняв інтригу.
"Шахтар" набрав 16 очок і займає друге місце в УПЛ. "Дніпро-1" (13 очок) йде четвертим.
"Шахтар" - "Дніпро-1" - 2:0
Голи: Фернандо, 15, Траоре, 87
"Шахтар": Пятов, Конопля, Вітао, Матвієнко, Ісмаїлі (Корнієнко, 62), Степаненко (Маркос Антоніо, 80), Майкон, Тете (Соломон, 62), Алан Патрік, Педріньо (Марлос, 85), Фернандо (Траоре, 62)
"Дніпро-1": Кожокару, Лучкевич (Назаренко, 69), Адамюк, Сваток, Логінов, Дубінчак, Джурасек, Ді Франко, Когут, Гуцуляк, Довбик
Попередження: Майкон - Сваток, Ді Франко
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