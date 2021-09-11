УПЛ: Шахтар обіграв сусіда по турнірній таблиці (відео)

"Гірники" забили два м'ячі "Дніпру-1" і продовжують переслідування "Динамо".

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