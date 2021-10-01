УПЛ: Рух обіграв головного аутсайдера турніру (відео)

Відбувся стартовий матч 10-го туру чемпіонату України.

У першому матчі 10-го туру УПЛ "Маріуполь" приймав "Рух". Матч завершився перемогою гостей. "Рух" реалізував свої моменти та здобув заслужену перемогу. Для "Маріуполя" це третя поразка поспіль. Після цієї гри "Рух" набрав 11 очок і піднявся на восьме місце в таблиці УПЛ. "Маріуполь" (4 очки) залишається останнім. "Маріуполь" - "Рух" - 0:2 Голи: Таллес, 25, Климчук, 37 Читайте такожУкраїнська Прем'єр-ліга: результати 9-го туру, таблиця "Маріуполь": Кудрик, Меліченко (Драмбаєв, 74), Мампассі (Босанчич, 71), Удод, Стасюк, Чех, Очеретько (Нікітішин, 81), Спіровскі (Хромей, 46), Топалов, Світюха (Шостак, 46), Кулаков "Рух": Паньків, Мартинюк, Стаменкович, Мартинюк, Мисик, Карасюк (Кухарук, 75), Рунич (Бойчук, 65), Таллес (Притула, 64), Федорчук, Климчук, Кондраков (Борячук, 58) Попередження: Удод, Меліченко, Мампассі, Стасюк, Шостак - Климчук, Стаменкович Відео голів Українська Прем'єр-ліга: 10-й тур 10-й тур чемпіонату України проходить з 1 по 3 жовтня: де і коли дивитися матчі.

У рамках цього туру 3 жовтня зустрінуться лідери УПЛ - "Динамо" прийматиме "Шахтар". Автор: Антон Дудар

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