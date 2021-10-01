У першому матчі 10-го туру УПЛ "Маріуполь" приймав "Рух". Матч завершився перемогою гостей.
"Рух" реалізував свої моменти та здобув заслужену перемогу.
Для "Маріуполя" це третя поразка поспіль.
Після цієї гри "Рух" набрав 11 очок і піднявся на восьме місце в таблиці УПЛ. "Маріуполь" (4 очки) залишається останнім.
"Маріуполь" - "Рух" - 0:2
Голи: Таллес, 25, Климчук, 37
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"Маріуполь": Кудрик, Меліченко (Драмбаєв, 74), Мампассі (Босанчич, 71), Удод, Стасюк, Чех, Очеретько (Нікітішин, 81), Спіровскі (Хромей, 46), Топалов, Світюха (Шостак, 46), Кулаков
"Рух": Паньків, Мартинюк, Стаменкович, Мартинюк, Мисик, Карасюк (Кухарук, 75), Рунич (Бойчук, 65), Таллес (Притула, 64), Федорчук, Климчук, Кондраков (Борячук, 58)
Попередження: Удод, Меліченко, Мампассі, Стасюк, Шостак - Климчук, Стаменкович
Відео голів
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