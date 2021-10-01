Шахтар нещодавно обіграв Динамо в Суперкубку / фото ФК Шахтар
З 1 по 3 жовтня пройдуть матчі 10-го туру чемпіонату України з футболу.
У рамках цього туру відбудеться битва лідерів - "Динамо" прийматиме "Шахтар".
Розклад матчів
1 жовтня
19.30. "Маріуполь" - "Рух"
Трансляція - "Футбол 1"
2 жовтня
14.00. "Колос" - "Чорноморець"
Трансляція - "Футбол 2"
17.00. "Львів" - "Дніпро-1"
Трансляція - "Футбол 2"
19.30. "Ворскла" - "Інгулець"
Трансляція - "Футбол 2"
3 жовтня
14.00. "Верес" - "Олександрія"
Трансляція - "Футбол 1"
17.00. "Зоря" - "Десна"
Трансляція - УНІАН ТБ
17.00. "Металіст 1925" - "Минай"
Трансляція - "Футбол 1"
19.30. "Динамо" - "Шахтар"
Трансляція - "2+2"
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УПЛ: перед 10-м туром
- Після дев'яти турів у турнірній таблиці лідирує "Динамо", у якого 25 очок. "Шахтар" (22 очки) йде другим.
- Аутсайдером турніру є "Маріуполь", якому вдалося набрати лише 4 очки.
- Гонку бомбардирів УПЛ очолює динамівець Віктор Циганков. На його рахунку 7 голів.