Шахтар нещодавно обіграв Динамо в Суперкубку / фото ФК Шахтар

З 1 по 3 жовтня пройдуть матчі 10-го туру чемпіонату України з футболу.

У рамках цього туру відбудеться битва лідерів - "Динамо" прийматиме "Шахтар".

Розклад матчів

1 жовтня

19.30. "Маріуполь" - "Рух"

Трансляція - "Футбол 1"

2 жовтня

14.00. "Колос" - "Чорноморець"

Трансляція - "Футбол 2"

17.00. "Львів" - "Дніпро-1"

Трансляція - "Футбол 2"

19.30. "Ворскла" - "Інгулець"

Трансляція - "Футбол 2"

3 жовтня

14.00. "Верес" - "Олександрія"

Трансляція - "Футбол 1"

17.00. "Зоря" - "Десна"

Трансляція - УНІАН ТБ

17.00. "Металіст 1925" - "Минай"

Трансляція - "Футбол 1"

19.30. "Динамо" - "Шахтар"

Трансляція - "2+2"

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УПЛ: перед 10-м туром

  • Після дев'яти турів у турнірній таблиці лідирує "Динамо", у якого 25 очок. "Шахтар" (22 очки) йде другим.
  • Аутсайдером турніру є "Маріуполь", якому вдалося набрати лише 4 очки.
  • Гонку бомбардирів УПЛ очолює динамівець Віктор Циганков. На його рахунку 7 голів.

Автор: Антон Дудар