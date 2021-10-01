Українська Прем'єр-ліга: де та коли дивитися матчі 10-го туру

"Динамо" зіграє з "Шахтарем", а "Зоря" прийме "Десну".

З 1 по 3 жовтня пройдуть матчі 10-го туру чемпіонату України з футболу. У рамках цього туру відбудеться битва лідерів - "Динамо" прийматиме "Шахтар". Розклад матчів 1 жовтня 19.30. "Маріуполь" - "Рух" Трансляція - "Футбол 1" 2 жовтня 14.00. "Колос" - "Чорноморець" Трансляція - "Футбол 2" 17.00. "Львів" - "Дніпро-1" Трансляція - "Футбол 2" 19.30. "Ворскла" - "Інгулець" Трансляція - "Футбол 2" 3 жовтня 14.00. "Верес" - "Олександрія" Трансляція - "Футбол 1" 17.00. "Зоря" - "Десна" Трансляція - УНІАН ТБ 17.00. "Металіст 1925" - "Минай" Трансляція - "Футбол 1" 19.30. "Динамо" - "Шахтар" Трансляція - "2+2" Читайте такожУкраїнська Прем'єр-ліга: результати 9-го туру, таблиця УПЛ: перед 10-м туром Після дев'яти турів у турнірній таблиці лідирує "Динамо", у якого 25 очок. "Шахтар" (22 очки) йде другим.

Аутсайдером турніру є "Маріуполь", якому вдалося набрати лише 4 очки.

Гонку бомбардирів УПЛ очолює динамівець Віктор Циганков. На його рахунку 7 голів. Автор: Антон Дудар

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