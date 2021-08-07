Відбулося ще два матчі Української Прем'єр-Ліги.

У рамках 3-го туру чемпіонату України "Рух" приймав "Верес", а "Дніпро-1" зустрічався з "Маріуполем".

"Рух" здобув перемогу в першому матчі під керівництвом Леоніда Кучука.

Львівський клуб набрав перші 3 очки в сезоні. У "Вереса" в активі 1 очко після трьох турів.

"Рух" - "Верес" - 2:1

Голи: Борячук, 6, Климчук, 10 - Шестаков, 39

"Рух": Паньків, Гагун, Білий, Дідик (Карасюк, 52), Мисик, Мартинюк, Бойчук (Кузик, 64), Оріховський (Кухарук, 74), Федорчук, Климчук, Борячук (Кондраков, 73)

"Верес": Когут, Солдат, Махнєв, Гончаренко, Немчанінов, Дахновський (Є. Пасіч, 61), Клець (Полюлях, 62), Кучеров (Панасенко, 77), Г. Пасіч, Гегедош (Гечев, 77), Шестаков (Сергійчук, 46)

Попередження: Білий, Федорчук - Г. Пасіч, Махнєв, Немчанінов

Відеоогляд матчу

"Дніпро-1" здобув домашню перемогу над "Маріуполем".

Дніпряни набрали 7 очок після трьох турів і як мінімум до 8 серпня очолили таблицю УПЛ. У "Маріуполя" - 1 очко.

"Дніпро-1" - "Маріуполь" - 2:1

Голи: Довбик, 15, Назаренко, 30 - Вьюннік, 78

"Дніпро-1": Паст, Сваток, Дубинчак, Адамюк, Кравченко, Ді Франко (Ігнатенко, 66), Джурасек, Чуже, Піхальонок (Когут, 72), Назаренко (Русин, 72), Довбик (Ярмолюк, 90)

"Маріуполь": Кудрик, Мампассі, Стасюк, Чоботенко, Петерман (Кліменко, 63), Топалов (Мікитишин, 67), Шостак, Горбунов (В'юнник, 63), Плакса (Хромей, 46), Микицей (Драмбаєв, 46), Кулаков

Попередження: Драмбаєв, Мампассі, Кравченко

Вилучення: Драмбаев

Відео голів

Українська Прем'єр-ліга: 3-й тур

Поєдинки 3-го туру УПЛ проходять з 6 по 9 серпня: де і коли дивитися матчі УПЛ.

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Автор: Антон Дудар