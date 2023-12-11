Перемогу "Олександрії" принесли точні удари Скорко і Плакси.

У понеділок, 11 грудня, відбувся поєдинок 17-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому харківський "Металіст 1925" грав проти "Олександрії".

Зустріч проходила на стадіоні "Лівий Берег" в Києві і завершилася перемогою номінальних гостей.

Перший тайм цієї зустрічі завершився без забитих голів. У другому таймі олександрійці вийшли вперед - автором гола став Данило Скорко. Захисник "Олександрії" відзначився на 64-й хвилині матчу. На 75-й хвилині Родіон Плакса подвоїв перевагу команди Руслана Ротаня. На 83-й хвилині Плака оформив дубль і довів рахунок до розгромного.

Відео дня

"Металіст 1925" - "Олександрія" - 0:3

Голи: Скорко, 64, Плакса, 75, 83

"Олександрія" набрала 16 очок і піднялася на 11-е місце в турнірній таблиці чемпіонату України з футболу. "Металіст 1925" з 15 балами займає 13-у позицію.

У наступному турі Української Прем'єр-ліги харківський "Металіст 1925" зіграє проти київського "Динамо", а "Олександрія" зустрінеться з донецьким "Шахтарем".

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