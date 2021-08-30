В обох номінаціях перемогли представники "Вересу".

Нападник рівненського "Вереса" Михайло Сергійчук визнаний найкращим гравцем 6-го туру Української Прем'єр-Ліги.

Про це повідомляється на офіційному сайті УПЛ.

У поєдинку проти "Десни" 30-річний Сергійчук оформив гол+пас, а також заробив пенальті, після якого відзначився Дмитро Кльоц.

Форвард допоміг "Вересу" здобути розгромну звитягу (4:0) над "Десною".

Також УПЛ спільно з Всеукраїнським об'єднанням тренерів визначила кращого наставника за підсумками 6-го туру. Цю нагороду здобув головний тренер "Вереса" Юрій Вірт. 47-річний фахівець набрав 4,6 бала з п'яти можливих.

УПЛ: підсумки 6-го туру

Після 6-го туру "Динамо" набрало 16 очок і закріпилося в лідерах УПЛ. У першу трійку також входять "Шахтар" і "Дніпро-1", у яких по 13 очок.

Аутсайдерами турніру є "Львів" (2 очки) і "Маріуполь" (1 очко).

Гонку бомбардирів очолює Віталій Буяльський ("Динамо") - 5 голів.

Автор: Артем Будрін