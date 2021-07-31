Євген Селезньов дебютував за "Минай", а "Чорноморець" другу гру поспіль програв взагалі без шансів.

Продовжується другий тур Української Прем'єр-Ліги. Одеський "Чорноморець" приймав "Дніпро-1" і знову розгромно програв. Нагадаємо, що в першому турі "Десна" розтрощила одеситів з таким самим рахунком - 3:0.

"Чорноморець" - "Дніпро-1" - 0:3

Голи: Піхальонок, 40, Дубко, 50 (автогол), Адамюк, 62

"Чорноморець": Кучерук, Дубко, Кадірі, Скорко (Долгов, 46), Д. Кузик, Михайленко, С. Кравченко (Вачіберадзе, 70), Брагару, Штогрин, Авагімян (Бугай, 46), Ванат (Ісаєнко, 46)

"Дніпро-1": Паст, М. Кравченко, Адамюк, Сваток, Дубінчак, Джурасек (Ігнатенко, 68), Ді Франко (Русин, 63), Піхальонок (Ярмолюк, 68), Чуже (Білл, 83), Назаренко (Когут, 63), Довбик

Огляд матчу до вашої уваги.

А "Минай" вдома обіграв "Олександрію". Дебютував у цій грі скандальний форвард Євген Селезньов. Після поєдинку тренер назвав його "Богом футболу", а сам нападник дав інтерв'ю ламаною українською мовою.

"Минай" - "Олександрія" - 1:0

Гол: Вишневський, 90

"Минай": Кучер, Багайоко, Горін, Векляк, Лиховідько, Книш (Гончар, 58), Хахльов (Месхі, 70), Петрусенко, Кулієв (Байдал, 78), Білоног (Вишневський, 78), Селезньов (Ахмедзаде, 70)

"Олександрія": Білик, Цуріков, Дубра, Бабогло, Мірошниченко, Демченко, Ковалець (Новіков, 85), Калюжний (Дришлюк, 64), Третьяков (Кожушко, 71), Шастал (Одарюк, 46), Устименко (Спінеллі, 46)

Українська Прем'єр-Ліга: 2-й тур

Автор: Артем Будрін