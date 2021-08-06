УПЛ: Металіст 1925 виграв результативну битву новачків УПЛ (відео)

Харківський клуб обіграв одеський "Чорноморець".

У рамках 3-го туру Української Прем'єр-Ліги "Металіст 1925" приймав "Чорноморець". Матч вийшов результативним і завершився перемогою харків'ян. 3 очки їм приніс автогол. "Металіст 1925" набрав 6 очок після трьох турів. У "Чорноморця" - третя поразка в трьох матчах. "Металіст 1925" - "Чорноморець" - 3:2 Голи: Батюшин, 22, Голодюк, 64, Дубко, 66 (автогол) - Бугай, 17, 43 "Металіст 1925": Сидоренко, Жичиков (Єрмаков, 81), Ткачук, Шершень, Западня, Голодюк (Задерака, 81), Габелок, Криськів, Протасов, Фабіньо (Ременюк, 75), Батюшин( Дмитренко, 74) "Чорноморець": Варакута, Путря (Скорко, 74), Кадірі, Дубко, Кузик, Брагару (Мащенко, 76), Білошевский (Тлумак, 67), Михайленко, Штогрін (Авагімян, 26), Ванат, Бугай (Ісаєнко, 67) Відеоогляд матчу Українська Прем'єр-ліга: 3-й тур Поєдинки 3-го туру УПЛ пройдуть з 6 по 9 серпня: де і коли дивитися матчі УПЛ.

Матч цього туру "Минай" - "Колос" перенесено на пізніший термін у зв'язку з участю клубу з Ковалівки у кваліфікації Ліги конференцій. Автор: Антон Дудар

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