У рамках 3-го туру Української Прем'єр-Ліги "Металіст 1925" приймав "Чорноморець".
Матч вийшов результативним і завершився перемогою харків'ян. 3 очки їм приніс автогол.
"Металіст 1925" набрав 6 очок після трьох турів. У "Чорноморця" - третя поразка в трьох матчах.
"Металіст 1925" - "Чорноморець" - 3:2
Голи: Батюшин, 22, Голодюк, 64, Дубко, 66 (автогол) - Бугай, 17, 43
"Металіст 1925": Сидоренко, Жичиков (Єрмаков, 81), Ткачук, Шершень, Западня, Голодюк (Задерака, 81), Габелок, Криськів, Протасов, Фабіньо (Ременюк, 75), Батюшин( Дмитренко, 74)
"Чорноморець": Варакута, Путря (Скорко, 74), Кадірі, Дубко, Кузик, Брагару (Мащенко, 76), Білошевский (Тлумак, 67), Михайленко, Штогрін (Авагімян, 26), Ванат, Бугай (Ісаєнко, 67)
Відеоогляд матчу
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