У рамках 13-го туру Української Прем'єр-ліги у селі Ковалівка "Колос" приймав "Львів". Гості перемогли з мінімальним рахунком.
На 83-й хвилині захисник команди Олега Дулуба Олександр Романчук забив переможний м'яч.
"Львів" таким чином набрав 10 очок і займає 12-е місце в турнірній таблиці УПЛ. У "Колоса" на одне очко більше і одинадцята позиція.
"Колос" - "Львів" - 0:1
Гол: Романчук, 83
"Колос": Волинець, Ром, Павловець, Петров, Саків, Нгамба, Мілько, Ільїн (Костишин, 80), Нурієв (Ренан, 57), Чурко (Дієго, 80), Січінава (Лисенко, 57)
"Львів": Ільющенков, Романчук (Чір'як, 88), Лека, Брікнер, Бусько (Семенів, 68), Політило, Довгий, Якимець, Ременяк (Альваро, 61), Нич (Крушинський, 68), Ернест
Українська Прем'єр-ліга: 13-й тур
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