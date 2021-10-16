Дніпряни здобули перемогу і як мінімум на добу піднялися на третє місце в УПЛ.

В рамках 11-го туру чемпіонату України "Дніпро-1" приймав "Колос" і здобув перемогу.

Обидва голи були забиті в першому таймі. Спершу Данило Ігнатенко відзначився ударом з льоту, а потім Артем Довбик забив зі штрафного.

"Дніпро-1" набрав 22 очки і піднявся на третє місце в УПЛ. Але "Ворскла" (21 очко) свій матч цього туру ще не проводила.

"Колос", у якого в активі 11 очок, йде на одинадцятому місці.

"Дніпро-1" - "Колос" - 2:0

Голи: Ігнатенко, 23, Довбик, 38

"Дніпро-1": Кожокару, Логінов, Дубінчак, Кравченко, Сваток, Піхальонок (Білл, 90), Ігнатенко, Назаренко (Чуже, 74), Гуцуляк (Ярмолюк, 85), Джурасек (Ді Франко, 73), Довбик

"Колос": Фесюн, Ром, Павловець, Чорноморець (Гавриш, 82), Новак, Задоя (Мілько, 59), Чурко, Ільїн (Сантос, 82), Богданов, Костишин (Велетень, 62), Ренан Абнер (Лисенко, 46)

Попередження: Джурасек, Дубінчак, Ігнатенко - Богданов, Лисенко

Відео голів

Українська Прем'єр-ліга: 11-й тур

Автор: Антон Дудар