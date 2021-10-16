В рамках 11-го туру чемпіонату України "Дніпро-1" приймав "Колос" і здобув перемогу.
Обидва голи були забиті в першому таймі. Спершу Данило Ігнатенко відзначився ударом з льоту, а потім Артем Довбик забив зі штрафного.
"Дніпро-1" набрав 22 очки і піднявся на третє місце в УПЛ. Але "Ворскла" (21 очко) свій матч цього туру ще не проводила.
"Колос", у якого в активі 11 очок, йде на одинадцятому місці.
"Дніпро-1" - "Колос" - 2:0
Голи: Ігнатенко, 23, Довбик, 38
"Дніпро-1": Кожокару, Логінов, Дубінчак, Кравченко, Сваток, Піхальонок (Білл, 90), Ігнатенко, Назаренко (Чуже, 74), Гуцуляк (Ярмолюк, 85), Джурасек (Ді Франко, 73), Довбик
"Колос": Фесюн, Ром, Павловець, Чорноморець (Гавриш, 82), Новак, Задоя (Мілько, 59), Чурко, Ільїн (Сантос, 82), Богданов, Костишин (Велетень, 62), Ренан Абнер (Лисенко, 46)
Попередження: Джурасек, Дубінчак, Ігнатенко - Богданов, Лисенко
Відео голів
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