Київське "Динамо" в рамках 2-го туру УПЛ обіграло "Верес". Для чемпіонів України це був перший матч у новому сезоні - їхній поєдинок 1-го туру був перенесений.
Вже в перші шість хвилин матчу динамівці забили два рази, причому обидва після ударів головою. Відзначилися Денис Попов і Денис Гармаш. А перед перервою Олександр Тимчик обіграв суперника і точно пробив у ближній кут.
Під кінець матчу гол "Вереса" був не зарахований через офсайд, а Віктор Циганков збільшив перевагу киян, реалізувавши пенальті.
Відзначимо, що через застуду головний тренер "Динамо" Мірча Луческу спостерігав за грою з трибуни.
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"Динамо" - "Верес" - 4:0.
Голи: Попов, 4, Гармаш, 6, Тимчик, 42, Циганков, 86 (з пенальті)
"Динамо": Бущан, Тимчик, Попов (Забарний, 34), Сирота, Миколенко, Андрієвський (Сидорчук, 46), Шапаренко, Караваєв (Циганков, 46), Буяльський, Де Пена (Родрігес, 46), Гармаш (Кулач, 62)
"Верес": Когут, Солдат, Мірошник, Гончаренко (Махнєв, 62), Немчанінов, Є. Пасіч (Дахновський, 46), Полюлях, Кучеров, Г. Пасіч, Гегедош (Гечев, 56), Сергійчук (Панасенко, 46)
Попередження: Немчанінов
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