Кияни не змогли обіграти "Інгулець", який набрав своє перше очко в сезоні.

Київське "Динамо" в рамках 4-го туру чемпіонату України проводило матч проти "Інгульця". Зустріч завершилася внічию.

Рахунок у матчі був відкритий на 72-й хвилині - Михайло Шишка зрізав м'яч у власні ворота. Але вже через п'ять хвилин Ілля Коваленко зрівняв рахунок.

Після чотирьох турів "Динамо" набрало 10 очок і посідає друге місце в таблиці УПЛ. У "Інгульця" - 1 очко і останній рядок.

"Інгулець" - "Динамо" - 1:1

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Голи: Коваленко, 76 - Шишка, 71 (у свої ворота)

"Інгулець": Шуст, Полегенько, Салем, Ковальов, Опанасенко, Запорожець, Шишка, Бартулович (Коваленко, 69), Шарай (Головкін, 85), Сітало (Гопей, 68), Козак (Асмелаш, 69)

"Динамо": Бущан, Караваєв (Кендзера, 80), Забарний, Сирота, Миколенко (Сідклей, 90+2), Сидорчук, Шапаренко (Шепелєв, 80), Циганков, Буяльський, Де Пена (Родрігес, 63), Гармаш (Вербич, 63)

Попередження: Шарай, Бартулович, Головкін - Сидорчук, Шапаренко

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Автор: Антон Дудар