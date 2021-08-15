У матчі 4-го туру чемпіонату України "Львів" приймав "Олександрію". Зустріч завершилася внічию.
Під завісу першого тайму Ренан вивів львів'ян вперед красивим ударом зі штрафного.
Відзначимо, що в першому таймі бразилець не реалізував пенальті, не зумівши переграти голкіпера.
"Олександрія" відповіла через п'ять хвилин - аргентинський новачок команди Клаудіо Спінеллі забив свій дебютний гол в Україні.
"Львів" - "Олександрія" - 1:1
Голи: Ренан, 45+2 - Спінеллі, 52
"Львів": Ільющенков, Зозуля, Романчук, Махмутович, Якимець, Грисьо (Брікнер, 64), Політило (Чиряк, 77), Довгий, Ернест (Семенів, 88), Альваро (Шина, 63), Ренан (Нич,77)
"Олександрія": Білик, Мірошниченко, Бабогло, Дубра, Цуріков, Копіна (Калюжний, 46), Ковалець, Демченко, Одарюк (Кожушко, 70), Спінеллі (Устименко, 71), Третьяков
Нереалізований пенальті: Ренан, 14
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