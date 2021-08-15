Ефектний гол зі штрафного та дебютний м'яч аргентинця: Львів та Олександрія поділили очки в УПЛ (відео)

Відбувся ще один матч 4-го туру УПЛ.

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