УПЛ: Десна знову перемогла, а Зоря несподівано втратила очки з аутсайдером (відео)

Чернігівський клуб взагалі не втрачає поки що очок в новому сезоні чемпіонату України.

Чернігівська "Десна" здобула четверту перемогу в новому сезоні Української Прем'єр-Ліги. Підопічні Олександра Рябоконя тепер мають 12 очок і йдуть без втрат. Цього разу вони обіграли СК "Дніпро-1". Поєдинок видався драматичним, адже після двох червоних карток дніпряни змогли відігратися зусиллями Артема Довбика, але нічию втримати не змогли й поступилися. "Десна" - "Дніпро-1" - 2:1 Голи: Безбородько, 30, Завійський, 86 - Довбик, 79 "Десна": Литовка, Картушов, Селін (Волошин, 12, Масалов, 74), Цимбалюк, Сафронов, Калитвинцев (Шевцов, 88), Арвеладзе, Домбровський, Завійський, Тотовицький, Безбородько (Будківський, 74) "Дніпро-1": Паст, Дубінчак, Сваток, Адамюк, М. Кравченко (Логінов, 19), Ді Франко, Піхальонок, Чуже (Когут, 53), Джурасек (Ігнатенко, 84), Назаренко, Довбик Видалення: Ді Франко, 58 (друге попередження), Піхальонок, 75 (неспортивна поведінка) Відео огляд першого тайму. Відео огляд другого тайму. А луганська "Зоря" перед матчем кваліфікації Ліги Європи з віденським "Рапідом" несподівано втратила очки. "Зоря" - "Минай" - 1:1 Голи: Аллахяр, 65 - Горін, 53 "Зоря": Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Імереков, Жуніор Рейс (Хомченовський, 73), Назарина, Кочергін, Кабаєв (Крістіан, 58), Булеца (Овусу, 89), Громов (Шахаб, 58), Гладкий (Аллахяр, 58) "Минай": Кучер, Лиховидько, Гончар, Горін, Матич, Синьогуб (Багайоко, 75), Петрусенко, Коваленко (Кулієв, 63), Месхі (Хахльов, 46), Ахмедзаде (Селезньов, 63), Білоног (Байдал, 84) Повний запис матчу. Українська Прем'єр-ліга: 4-й тур Поєдинки 4-го туру УПЛ пройдуть з 13 по 18 серпня: де і коли дивитися матчі УПЛ.

Перед цим туром у гонитві бомбардирів УПЛ лідирує Руслан Степанюк з "Ворскли", в активі якого 4 забитих м'ячі.

Тур відкрився грою "Шахтаря" проти "Металіста 1925", в якому "гірники" здобули впевнену перемогу.

"Ворскла" та "Верес" в ще одному матчі туру сильнішого виявити не змогли. Автор: Артем Будрін

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