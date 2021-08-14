Десна набрала чудовий тонус / фото УПЛ

Чернігівська "Десна" здобула четверту перемогу в новому сезоні Української Прем'єр-Ліги. Підопічні Олександра Рябоконя тепер мають 12 очок і йдуть без втрат.

Цього разу вони обіграли СК "Дніпро-1". Поєдинок видався драматичним, адже після двох червоних карток дніпряни змогли відігратися зусиллями Артема Довбика, але нічию втримати не змогли й поступилися.

"Десна" - "Дніпро-1" - 2:1

Голи: Безбородько, 30, Завійський, 86 - Довбик, 79

"Десна": Литовка, Картушов, Селін (Волошин, 12, Масалов, 74), Цимбалюк, Сафронов, Калитвинцев (Шевцов, 88), Арвеладзе, Домбровський, Завійський, Тотовицький, Безбородько (Будківський, 74)

"Дніпро-1": Паст, Дубінчак, Сваток, Адамюк, М. Кравченко (Логінов, 19), Ді Франко, Піхальонок, Чуже (Когут, 53), Джурасек (Ігнатенко, 84), Назаренко, Довбик

Видалення:  Ді Франко, 58 (друге попередження), Піхальонок, 75 (неспортивна поведінка)

Відео огляд першого тайму.

Відео огляд другого тайму.

А луганська "Зоря" перед матчем кваліфікації Ліги Європи з віденським "Рапідом" несподівано втратила очки.

"Зоря" - "Минай" - 1:1

Голи: Аллахяр, 65 - Горін, 53

"Зоря": Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Імереков, Жуніор Рейс (Хомченовський, 73), Назарина, Кочергін, Кабаєв (Крістіан, 58), Булеца (Овусу, 89), Громов (Шахаб, 58), Гладкий (Аллахяр, 58)

"Минай": Кучер, Лиховидько, Гончар, Горін, Матич, Синьогуб (Багайоко, 75), Петрусенко, Коваленко (Кулієв, 63), Месхі (Хахльов, 46), Ахмедзаде (Селезньов, 63), Білоног (Байдал, 84)

Повний запис матчу.

Українська Прем'єр-ліга: 4-й тур

Автор: Артем Будрін