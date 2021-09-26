Клуб з Чернігова поступився "Металісту 1925".

У матчі 9-го туру чемпіонату України "Десна" у Чернігові приймала "Металіст 1925".

Гості вийшли вперед вже на 1-й хвилині поєдинку. "Десна" змогла досить швидко відігратися, але після перерви Дмитро Кравченко ударом у дальній гол поставив крапку в матчі.

"Десна", у якої 16 очок, займає шосте місце в турнірній таблиці УПЛ. "Металіст 1925" набрав 10 очок і піднявся на дев'яту позицію.

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"Десна" - "Металіст 1925" - 1:2

Голи: Тотовицький, 12 - Марлісон, 1, Кравченко, 49

"Десна": Мисак, Болбат, Ковтун (Шевцов, 85), Селін, Картушов, Калитвинцев, Домбровський, Завійський, Волошин (Безбородько, 41), Тотовицький, Будківський (Дегтярьов, 80)

"Металіст 1925": Сидоренко, Шершень, Кравченко (Голодюк, 73), Ткачук (Западня, 40), Ченбай, Габелок, Криськів, Ременюк, Фабіньо (Єрмаков, 79), Батюшин (Савін, 46), Марлісон (Зубков, 72)

Попередження: Волошин - Фабіньо, Кравченко, Габелок

Відеоогляд матчу

Українська Прем'єр-ліга: 9-й тур

Автор: Антон Дудар